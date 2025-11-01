Москве требуется все больше принтеров и сканеров

При этом число закупок за период в годовом выражении сократилось. По данным «РТС-тендера», количество закупок печатно-копировальной техники сократилось на 41% до 206 процедур. По информации из «Контура закупок», этот показатель снизился на 12% до 1000 процедур, а по данным «Тендерплана» – на 9% до 742 процедур.