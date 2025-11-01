Газета
Москве требуется все больше принтеров и сканеров

Самыми закупаемыми брендами в этом сегменте оказались российская «Катюша» и китайский Pantum
Анна Устинова
Закупки печатно-копировальной техники необходимы для обеспечения функционирования городских органов власти и подведомственных учреждений
Закупки печатно-копировальной техники необходимы для обеспечения функционирования городских органов власти и подведомственных учреждений / Алексей Сухоруков / РИА Новости

С января по сентябрь 2025 г. московские власти закупили принтеров, сканеров и МФУ на сумму, втрое превосходящую затраты в аналогичный период в прошлом году, – на 11,4 млрд руб., следует из данных «РТС-тендера». Цифры примерно сопоставимы с подсчетами «Тендерплана», согласно выводам которых закупки оргтехники выросли вдвое до 13 млрд руб.

При этом число закупок за период в годовом выражении сократилось. По данным «РТС-тендера», количество закупок печатно-копировальной техники сократилось на 41% до 206 процедур. По информации из «Контура закупок», этот показатель снизился на 12% до 1000 процедур, а по данным «Тендерплана» – на 9% до 742 процедур.

