Кабмин предложил изменить подход к расчету налога на имущество организаций

Кабмин предложил изменить подход к расчету налога на имущество организацийРасширится список объектов налогообложения исходя из кадастровой стоимости
Правительство предложило изменить подход к расчету налога на имущество организаций, которые владеют едиными недвижимыми комплексами (ЕНК, совокупность объединенных единым назначением зданий и сооружений, а также объекты, связанные с технологическим процессом, например оборудование и коммуникации). Если в ЕНК хотя бы одно здание используется для торговых или административно-деловых целей, на него будет распространяться механизм налогообложения исходя из кадастровой стоимости, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс (НК) ко второму чтению. Документ есть у «Ведомостей».
Сейчас налогом по кадастровой стоимости облагаются только непосредственно офисные и торговые центры, включенные в единый реестр недвижимости, и без учета вспомогательных объектов, говорит партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков. После принятия поправок вся остальная недвижимость (склады, хозяйственные и производственные помещения и т. д.), входящая в единый комплекс, будет также облагаться по кадастровой стоимости, подчеркивает он. Таким образом, для большинства владельцев торговых и офисных центров новый подход приведет к увеличению налоговой нагрузки и возможным спорам о размере кадастровой стоимости для единого недвижимого комплекса в целом, полагает юрист.
Налог на имущество уплачивается исходя из кадастровой стоимости в отношении не всех объектов недвижимости, а лишь тех, которые определены ст. 378.2 НК РФ («Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества»), говорит партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. К их числу на уровне НК РФ отнесены, в частности, административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения для размещения офисов и торговых объектов, жилые помещения и многоквартирные дома.
При этом региональными законами могут устанавливаться особенности налогообложения таких объектов и применимости к ним модели «налога по кадастровой стоимости». Например, на уровне региональных законов о налоге на имущество организаций может быть установлено, что налогом по кадастровой стоимости облагаются не все офисные центры, а лишь те, которые превышают определенную площадь. В отношении других объектов налог подлежит уплате по среднегодовой остаточной (балансовой) стоимости, отмечает Кузнеченков.
Впервые о планах перейти на налогообложение недвижимого имущества организаций исключительно по кадастровой стоимости Минфин заявил в 2022 г. Такое предложение фигурировало в программном документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» (ОНБП) последние три года. Исключение должны были составить отдельные виды объектов – линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и т. п. В разъяснениях говорилось, что цель расширения практики исчисления налога по кадастру – существенно упростить администрирование как для налоговых органов, так и налогоплательщиков. «Это позволит налоговым органам полностью взять на себя расчет налоговых обязательств по всем имущественным налогам», – пояснял Минфин в 2022 г.
Частично это изменение соответствует ранее заявленному в ОНБП на 2025–2027 гг. тренду о переходе к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости, говорит Челышков. Кроме того, уточнение необходимо и потому, что в настоящий момент НК не содержит специфическое определение понятия «единый недвижимый комплекс», оно дается в ст.133.1 ГК, говорит эксперт. Там отмечается, что это «совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и др.), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь».
Сейчас ЕНК облагаются налогом по среднегодовой остаточной стоимости даже в тех случаях, когда отдельные составные части ЕНК (здания, сооружения) фактически используются как объекты недвижимости, подпадающие под критерии налогообложения по кадастровой стоимости, говорит Кузнеченков. Поправки направлены не только на устранение этого несоответствия, но и на ужесточение налогообложения в отношении всех ЕНК, части которых используются для торговых или административно-деловых целей, подчеркивает юрист. В случае их принятия произойдет рост налоговой базы и размера налога, взимаемого с правообладателей ЕНК. Для бюджетов изменения приведут к увеличению доходов от налога на имущество организаций, добавляет Кузнеченков. При этом изменения не коснутся ЕНК, которые используют отдельные составные части для промышленных или транспортных целей.
«Ведомости» отправили запрос в Минфин.