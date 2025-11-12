Кабмин предложил изменить подход к расчету налога на имущество организаций

Сейчас ЕНК облагаются налогом по среднегодовой остаточной стоимости даже в тех случаях, когда отдельные составные части ЕНК (здания, сооружения) фактически используются как объекты недвижимости, подпадающие под критерии налогообложения по кадастровой стоимости, говорит Кузнеченков. Поправки направлены не только на устранение этого несоответствия, но и на ужесточение налогообложения в отношении всех ЕНК, части которых используются для торговых или административно-деловых целей, подчеркивает юрист. В случае их принятия произойдет рост налоговой базы и размера налога, взимаемого с правообладателей ЕНК. Для бюджетов изменения приведут к увеличению доходов от налога на имущество организаций, добавляет Кузнеченков. При этом изменения не коснутся ЕНК, которые используют отдельные составные части для промышленных или транспортных целей.