Главная / Экономика /

Кабмин предложил продлить льготы из-за заморозки налоговых соглашений с Западом

Но выплат за международный аудио- и видеоконтент, а также за использование ПО эта мера не коснется
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Правительство предложило продлить компенсирующие меры в связи с частичной заморозкой соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с западными странами. В проект поправок в Налоговый кодекс (НК) ко второму чтению вошли инициативы, позволяющие и дальше применять пониженные ставки налога у источника (в данном случае речь идет о доходах, возникающих в России) для отдельных видов платежей. «Ведомости» ознакомились с документом.

В частности, льготы предлагается продлить до конца 2035 г. на налогообложение процентных доходов по действующим долгосрочным кредитам при условии, что договор был заключен до приостановки СИДН. Также еще три года (до конца 2028 г.) будут применяться пониженные ставки по доходам, полученным в связи с выкупом воздушных судов, от международных морских перевозок и сдачи в аренду морских судов, а также в отношении лицензионных платежей за предоставление права на вещание крупнейших международных и иностранных спортивных событий, за использование иностранных технологий. В поправках фигурируют еще две меры в международном налогообложении: одна из них касается безнадежной задолженности, другая – льгот для международных холдингов.

