Госдума приняла проект бюджета на ближайшие три года во втором чтении

Министр финансов отметил, что подготовленный проект бюджета сбалансированный и устойчивый. Дефицит планируется на «безопасном уровне» в 1,6% ВВП в 2026 г., а уровень госдолга в трехлетнем периоде сохранится не более 20% ВВП, отметил Силуанов. Бюджет будет дефицитным все три года. В 2026 г. разрыв доходов и расходов окажется на треть меньше, чем в этом году, и составит 3,786 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета на трехлетку. В этом году дефицит бюджета запланирован в размере 5,7 трлн руб. (2,6% ВВП). Основным источником финансирования остаются ОФЗ. В 2026–2028 гг. произойдет увеличение госдолга с 38,553 трлн руб. на конец 2025 г. до 53,76 трлн руб. на конец 2028 г. (на 39,5%).