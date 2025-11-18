Госдума приняла проект бюджета на ближайшие три года во втором чтении

Госдума приняла проект бюджета на ближайшие три года во втором чтенииСледующее рассмотрение законопроекта назначено на 20 ноября
Депутаты Госдумы одобрили законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 гг. во втором чтении. За принятие проголосовали 353 парламентария, воздержавшихся — 53 человека. При выводе результатов на экран было указано, что один депутат высказался против, однако депутат от фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров заявил, что это техническая ошибка.
«В ситуации вызовов, угроз, санкций мы должны с вами сделать все для того, чтобы наши граждане ни в чем не нуждались», — прокомментировал результаты председатель Госдумы Вячеслав Володин. Третье чтение пройдет 20 ноября.
Сейчас время консолидации позиций, и когда отрабатывали предложения депутатов во втором чтении, руководствовались в первую очередь теми поручениями, которые давала Государственная дума при рассмотрении бюджета, сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Причем предложение рассматривали независимо от фракционной принадлежности, исходя из тех важных и первоочередных задач, которыми депутаты руководствовались при подготовке поправок», — подчеркнул Силуанов.
Всего правительство подготовило 590 поправок, которые предполагают перераспределение более 7 трлн руб. В основном, корректировки предусматривают обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе финансирование потребностей СВО, отмечал Силуанов на заседании правительства 6 ноября. Значительная часть перераспределенных средств из резервов, 300 млрд руб., уйдет на реализацию нацпроектов.
Проект бюджета был внесен в Госдуму 29 сентября. Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 октября. Бюджет сформирован с учетом текущей экономической ситуации и учитывает плановое охлаждение экономики, говорил Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации в ходе «нулевых чтений». «Плановое охлаждение экономики – это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы снизились процентные ставки, появились ресурсы и чтобы реальные доходы населения могли иметь новое качество роста», – сказал тогда Силуанов.
Министр финансов отметил, что подготовленный проект бюджета сбалансированный и устойчивый. Дефицит планируется на «безопасном уровне» в 1,6% ВВП в 2026 г., а уровень госдолга в трехлетнем периоде сохранится не более 20% ВВП, отметил Силуанов. Бюджет будет дефицитным все три года. В 2026 г. разрыв доходов и расходов окажется на треть меньше, чем в этом году, и составит 3,786 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета на трехлетку. В этом году дефицит бюджета запланирован в размере 5,7 трлн руб. (2,6% ВВП). Основным источником финансирования остаются ОФЗ. В 2026–2028 гг. произойдет увеличение госдолга с 38,553 трлн руб. на конец 2025 г. до 53,76 трлн руб. на конец 2028 г. (на 39,5%).
Поступления казны в 2026 г. Минфин прогнозирует в объеме 40,3 трлн руб., в 2027 г. – 42,9 трлн руб., в 2028 г. – 45,9 трлн руб. Власти ожидают, что доход от НДС вырастет почти на 3 трлн руб. (+17,1%) и составит 17,51 трлн руб. после 14,51 трлн, которые заложены в текущем году. Один из факторов роста поступлений от НДС – повышение ставки НДС со следующего года на 2 п. п. до 22%. Также ведомство предлагало опустить планку уровня доходов для уплаты НДС вместо использования упрощенной системы налогообложения — с 60 млн до 10 млн руб. При этом поправками ко второму чтению предполагается поэтапное снижение планки – до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. – в 2027 г., 10 млн руб. – в 2028 г.
Повышение НДС гораздо менее проинфляционный фактор, чем финансирование дефицита за счет наращивания госдолга, ЦБ поддерживает такой подход, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 31 октября. Минфин оценил вклад повышения НДС в инфляцию в 1 п.п. По мнению аналитиков ЦБ, оно добавит к ИПЦ около 0,6–0,8 п.п.
Расходы бюджета на 2026 г. достигнут 44,1 трлн руб. (18,7% ВВП), на 2027 г. – 46,1 трлн руб. (18% ВВП), на 2028 г. – 49,4 трлн руб. (17,9% ВВП). Руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук назвал приоритетами социальное развитие, обеспечение обороны и безопасности, поддержку семей участников спецоперации.