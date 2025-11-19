Госдума разрешила плательщикам УСН зачитывать расходы без ограничений

Госдума разрешила плательщикам УСН зачитывать расходы без ограниченийС таким предложением ко второму чтению налоговых поправок выступил Минфин
На пленарном заседании 18 ноября Госдума одобрила предложение Минфина разрешить плательщикам упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы» зачитывать не только прямо поименованные в Налоговом кодексе (НК) расходы, но и иные их категории. Соответствующую поправку министерство предложило ко второму чтению налогового законопроекта бюджетного пакета.
Сейчас перечень расходов, зачитываемых плательщиками УСН, содержится в п. 1 ст. 346.16 НК. Он состоит из 44 пунктов, среди которых, например, траты на основные средства, нематериальные активы, исключительные права, научные исследования и др. При этом они могут быть приняты, только если компания или ИП их обоснует (т. е. докажет, что они оправданны экономически) и подтвердит документально. Минфин предложил включить в перечень «иные расходы», т. е. по факту превратить закрытый перечень в открытый. Ранее с таким предложением обратилось бизнес-объединение «Опора России» – письмо с инициативой направил президент организации Александр Калинин председателю Госдумы Вячеславу Володину 10 ноября (есть у «Ведомостей»).
Кроме того, думский комитет по бюджету и налогам по итогам рассмотрения в первом чтении поправок в НК также рекомендовал Минфину рассмотреть возможность расширения закрытого перечня таких расходов. Депутаты обосновали это тем, что с 2025 г. были увеличены пороговые значения доходов по УСН до 450 млн руб., т. е. налоговый режим стали применять более крупные компании. Данная норма стала одной из мер поддержки бизнеса на фоне повышения ставки НДС с 20 до 22%, а также расширения числа его плательщиков за счет бизнеса с годовым доходом от 10 млн руб.
Среди других принятых поправок в НК, которые смягчают положение налогоплательщиков из-за повышения нагрузки, – поэтапное снижение порогов для уплаты НДС до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн в 2027 г. и, наконец, до 10 млн в 2028 г. Также сохранится возможность применять патентную систему налогообложения для предпринимателей в сельских и удаленных территориях из сферы розничной стационарной торговли и автомобильных перевозок грузов. Кроме того, правительство решило продлить льготу по НДС для IT-компаний при реализации прав на собственные разработки и др.
«Ведомости» отправили запрос представителю ФНС.
Какие расходы не может учитывать бизнес сейчас
Сейчас в перечень входят типовые и значимые для большинства компаний затраты, такие как расходы на основные средства и нематериальные активы, сырье и материалы, закупку товаров для перепродажи, оплату труда, говорит ведущий юрист Taxology Кристина Данчина.
Одновременно значительное количество расходов не может быть учтено, среди них, в частности, приобретение профессиональных СМИ и литературы, потери от порчи товаров сверх норм естественной убыли, создание резервов на оплату отпусков и др., перечисляет эксперт. При этом требование документального подтверждения и обоснованности является фундаментальным для всех налогоплательщиков независимо от выбранной ими системы, напоминает она.
Сейчас на УСН нельзя учитывать целый ряд затрат – например, представительские расходы, пени и штрафы, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды, расходы на специальную оценку условий труда, экспортные пошлины и отрицательные курсовые разницы и многое другое, отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.
С точки зрения учета расходов один из самых проблемных моментов – это ограничения по договорам, к которым чаще всего прибегают налогоплательщики при структурировании бизнеса, говорит руководитель направления налоговой практики Taxadvisor Алексей Станчин. В качестве примера он приводит траты на покупку прав требования по договорам цессии (уступка прав требования). Кроме того, часто возникают проблемы, связанные с отнесением понесенных затрат на продвижение продукции, так как перечень в текущей редакции ст. 346.16 НК РФ ограничивает учет таких расходов для налоговых целей.
Почему важно учитывать все расходы
Поскольку система упрощенная, изначально предполагалось, что все расходы, указанные в закрытом перечне, принимаются по умолчанию, просто потому что они фактически совершены, говорит партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Позже законодатель и судебная практика распространили на них требование п. 1 ст. 252 НК РФ о необходимости подтверждения их обоснованности, т. е. связи с деятельностью, направленной на получение дохода, отмечает он. При этом по налогу на прибыль действует открытый перечень расходов, поэтому логично ввести аналогичный порядок и по УСН, считает Зарипов. Такая мера позволит точнее определить «чистый доход», подлежащий обложению по ставке 15%, резюмирует эксперт.
С одной стороны, ограниченный перечень расходов в условиях ведения малого бизнеса делает учет более прозрачным, упрощает налоговое администрирование, а также сокращает количество потенциальных споров, говорит Данчина. При этом развитие экономики и технологий, а также отдельные события могут приводить к появлению новых постоянных издержек, не включенных в перечень расходов для УСН, если законодатель игнорирует или не успевает своевременно расширять перечень, отмечает она. Например, чтобы «упрощенцы» могли учесть «ковидные» расходы в 2020–2021 гг., пришлось добавлять отдельные пункты в ст. 346.16 НК, напоминает Данчина.
Добавление в ст. 346.16 НК формулировки «и иные расходы», вероятно, приведет к обязанности доказывать их обоснованность, предоставляя дополнительные документы и пояснения, что, в свою очередь, может усложнить налоговый учет, так как потребуются более тщательная подготовка и объяснение каждого спорного расхода, считает Шубин.