Госдума разрешила плательщикам УСН зачитывать расходы без ограничений

Сейчас перечень расходов, зачитываемых плательщиками УСН, содержится в п. 1 ст. 346.16 НК. Он состоит из 44 пунктов, среди которых, например, траты на основные средства, нематериальные активы, исключительные права, научные исследования и др. При этом они могут быть приняты, только если компания или ИП их обоснует (т. е. докажет, что они оправданны экономически) и подтвердит документально. Минфин предложил включить в перечень «иные расходы», т. е. по факту превратить закрытый перечень в открытый. Ранее с таким предложением обратилось бизнес-объединение «Опора России» – письмо с инициативой направил президент организации Александр Калинин председателю Госдумы Вячеславу Володину 10 ноября (есть у «Ведомостей»).