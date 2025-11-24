Глава ФНС назвал возможные меры для обеления рынка аренды квартир

Еще одним инструментом борьбы с неуплатой налогов при сдаче жилья внаем могут стать данные от цифровых платформ, отметил Егоров. «Появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платеж не всегда идет через них – это, по сути, доска объявлений. Но по крайней мере уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать», – указал он. В то же время это не решает проблему на 100%, добавил глава ФНС.