Глава ФНС назвал возможные меры для обеления рынка аренды квартир

Глава ФНС назвал возможные меры для обеления рынка аренды квартирНапример, для арендаторов можно было бы ввести налоговые вычеты
Федеральная налоговая служба, как и фискальные ведомства по всему миру, размышляет над способами обеления рынка аренды жилья, рассказал в интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. В то же время окончательное решение не удалось найти ни в одной стране, указал он. В России частично решить проблему помогло появление самозанятости – арендодатели платят с таких доходов налог 4%, отметил Егоров.
Еще одним инструментом борьбы с неуплатой налогов при сдаче жилья внаем могут стать данные от цифровых платформ, отметил Егоров. «Появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платеж не всегда идет через них – это, по сути, доска объявлений. Но по крайней мере уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать», – указал он. В то же время это не решает проблему на 100%, добавил глава ФНС.