Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Глава ФНС назвал возможные меры для обеления рынка аренды квартир

Например, для арендаторов можно было бы ввести налоговые вычеты
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная налоговая служба, как и фискальные ведомства по всему миру, размышляет над способами обеления рынка аренды жилья, рассказал в интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. В то же время окончательное решение не удалось найти ни в одной стране, указал он. В России частично решить проблему помогло появление самозанятости – арендодатели платят с таких доходов налог 4%, отметил Егоров.

Еще одним инструментом борьбы с неуплатой налогов при сдаче жилья внаем могут стать данные от цифровых платформ, отметил Егоров. «Появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платеж не всегда идет через них – это, по сути, доска объявлений. Но по крайней мере уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать», – указал он. В то же время это не решает проблему на 100%, добавил глава ФНС.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её