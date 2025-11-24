Газета
ФНС станет посредником в общении российского бизнеса с иностранными налоговыми

Такой эксперимент в 2025 году запустило российское ведомство с коллегами из Китая, Бразилии и Индии
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с коллегами из Бразилии, Китая и Индии в текущем году запустила эксперимент по обмену запросами бизнеса. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал глава ведомства Даниил Егоров. 

По факту речь идет о создании сети поддержки налогоплательщиков стран БРИКС (сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. – «Ведомости»), пояснил позже представитель ведомства. Например, если российская компания работает в Китае, Индии, Бразилии и других странах, она может обратиться с запросом к иностранным коллегам по вопросам налогообложения через ФНС, добавил собеседник. Ведомство планирует продолжать этот проект, в том числе создать инфраструктуру для обобщения данные о системах и цифровых услугах для налогоплательщиков, констатировал представитель ФНС. 

