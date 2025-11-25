Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета

Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит по итогам девяти месяцев 2025 г. – он составил 169,2 млрд руб. против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд руб. Это следует из обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Причиной стал опережающий рост расходов (+14,6%) относительно прошлого года – тогда они выросли на 7,8%. Доходы региональных бюджетов увеличились на 6,9% год к году до 16 трлн руб.