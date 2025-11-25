Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета

Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджетаНа показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов
Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит по итогам девяти месяцев 2025 г. – он составил 169,2 млрд руб. против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд руб. Это следует из обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Причиной стал опережающий рост расходов (+14,6%) относительно прошлого года – тогда они выросли на 7,8%. Доходы региональных бюджетов увеличились на 6,9% год к году до 16 трлн руб.
Динамика показателя была неоднородной по субъектам. Дефицитное исполнение региональных бюджетов сложилось в 56 регионах, пояснила «Ведомостям» соавтор исследования, управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Наибольший дефицит в абсолютном выражении по итогам девяти месяцев в Кемеровской (-43,9 млрд руб.) и Иркутской (-41,1 млрд руб.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (-38 млрд руб.). Также в топ-6 по уровню дефицита Тюменская (-33,8 млрд руб.), Новосибирская (-33,5 млрд руб.) и Нижегородская (-32,9 млрд руб.) области. Самыми профицитными регионами оказались Москва (269,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (47,9 млрд руб.) и Татарстан (43,9 млрд руб.).
Минфин приводит другие данные. Совокупный дефицит по итогам 9 месяцев 2025 г. составил 139,0 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель министерства. По данным Минфина, дефицитное исполнение бюджетов сложилось в 55 регионах.