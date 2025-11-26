КС счел недопустимым автоматическое изменение цены контракта при повышении НДС

Конституционный суд (КС) 25 ноября вынес постановление по жалобе ВТБ по вопросу автоматического изменения цены контракта при увеличении ставки НДС. «Ведомости» ознакомились с документом. Итоговую позицию КС в споре о том, какая из сторон длящегося договора должна брать на себя издержки, в случае если ставка НДС для поставщика вырастет из-за законодательных изменений, эксперты называют компромиссной. С одной стороны, суд удовлетворил требования ВТБ (был заказчиком продукции по договору) и признал наличие законодательного пробела, позволяющего поставщику в одностороннем порядке перекладывать рост НДС в цену договора с контрагентом, не имеющим права на вычет. С другой стороны, КС отметил, что само по себе изменение цены на фоне увеличения налога законно, если для этого применялись регламентированные законом процедуры, например принятое покупателем предложение скорректировать стоимость или расторгнуть контракт, а также обращение в суд за изменением условий договора.