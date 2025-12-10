КС оценит условия предоставления налоговой льготы участникам реновации в Москве

Поводом для обращения в суд стало доначисление заявителю НДФЛ от продажи квартиры по результатам налоговой проверки в 2022 г. Первоначальное жилье Догарь было принудительно изъято, так как находилось на территории, вошедшей в программу комплексного развития. Позже она не уплатила НДФЛ от продажи полученной взамен квартиры, так как считала, что на нее распространяется освобождение от налога по п. 3 ст. 217 НК. Согласно этой норме, общий минимальный срок владения имуществом для получения льготы составляет пять лет, при этом в отдельных случаях (например, когда жилье было унаследовано, подарено или приватизировано) он сокращается до трех. Сейчас для участников программ переселения из аварийных домов, а также иных программ, предполагающих принудительное выселение, минимальный срок владения обнуляется при получении нового жилья. Единственное прямо указанное в НК исключение – участники московской программы реновации.