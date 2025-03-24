Коммунальное чтиво: москвичи вновь пожаловались в КС на реновацию

Коммунальное чтиво: москвичи вновь пожаловались в КС на реновациюИх не устраивает порядок переселения в отдельные квартиры
Группа из пяти москвичей дошла до наивысшей судебной инстанции с просьбой проверить на соответствие Конституции норм Жилищного и Гражданского кодексов, а также закона «О статусе столицы». Об этом «Ведомостям» рассказали в Центре конституционного правосудия, подготовившего обращения.
Один из заявителей получил взамен комнаты в коммуналке долю в квартире с чужими людьми. Остальные четверо обратившихся в КС находятся в родственных связях с соседями по коммуналке, но настаивают на том, что не являются одной семьей, и считают, что одна отдельная комната в коммуналке должна быть равнозначна одной отдельной квартире. Например, 79-летняя Галина Павлова являлась собственником четверти доли комнаты № 1 в трехкомнатной коммунальной квартире и единоличным собственником комнаты № 2. В комнате № 1 проживала отдельная семья: Павлов В. А., Павлова Н. Г., Павлова И. В. и Павлова П. А., рожденная 12.06.2017 и являющаяся ребенком с ограниченными возможностями (ребенок-инвалид). В комнате № 2 проживала сама заявительница. Она, как говорится в жалобе, столкнулась с ситуацией непредоставления ей отдельного жилого помещения (квартиры) по программе реновации взамен освобожденной ею комнаты в коммунальной квартире.
Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ) и судебные органы посчитали, что заявительница является членом семьи Павловых (Павлов В. А., Павлова Н. Г., Павлова И. В. и Павлова П. А.), в то время как они не являются одной семьей, исходя из ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса (ЖК) и состоят исключительно в родственных отношениях.
Тем не менее наличие родственных связей лишило заявительницу возможности получить отдельную квартиру и привело к ее совместному проживанию с другой семьей (хотя в ней есть ее родственники).
В соответствии со ст. 7.3. закона «О статусе столицы» взамен комнаты в коммуналке по программе реновации в качестве равнозначного жилья предоставляется отдельная квартира. Но перед этим город проводит правовую экспертизу правоустанавливающих документов, послуживших основанием для вселения в занимаемое жилье, и учитывается ряд факторов исходя из судебной практики, отмечается в ответе ДГИ на запрос «Ведомостей». «Среди таковых – основания и способ вселения граждан в подлежащие переселению комнаты, также город проверяет, состоят ли граждане на жилищном учете, являются ли они членами одной семьи, совершили ли они намеренные действия по приобретению комнат в домах, включенных в программу реновации, имеет ли место постановка на отдельный кадастровый учет комнат в квартире, не являющейся коммунальной, с целью обогащения за счет получения от города квартир большей площади», – говорится в ответе. Если горожане не согласны с предложенным к переселению вариантом жилого помещения, они обращаются в суд. «Случаи подачи судебных исков теми, кто не согласился с вариантом переселения из коммунальных квартир, в столице единичны. Как правило, в процессе судебных разбирательств выясняется, что граждане намеренно создают нуждаемость в двух раздельных квартирах при переселении по реновации путем проведения сделок, заведомо ухудшающих жилищные условия», – отметили в ДГИ.
Что такое реновация
На последний аргумент заявитель Беляков в своем иске возражает: в законе «О статусе столицы» нет ограничений в части совершения сделок с имуществом до или после включения дома в программу реновации. Также закон не предусматривает каких-либо последствий для граждан, которые распоряжаются своим имуществом после включения дома в программу реновации, и не позволяет госоргану произвольно определять удобный для себя временной период, в течение которого юридический статус комнат в коммуналке не должен изменяться, для того чтобы подбирать выгодные для себя варианты жилых помещений в новостройках для граждан.
Судебная практика очень противоречива, говорит адвокат Надежда Озоева. Суды трактуют любые сделки с недвижимостью, совершенные до переселения по реновации, как недобросовестное поведение: якобы заявители пытались извлечь выгоду из своего положения, а значит, не заслуживают отдельного жилья. При этом, подчеркивает она, заявители не оспаривают саму программу реновации или ее цели, речь идет именно о ее реализации.
Как было при Лужкове
В случае когда комната в расселяемой коммуналке уже находится в общей собственности нескольких лиц, ее собственники тоже получат новую квартиру, но в общую собственность – фактически происходит смена старой коммуналки на идентичную в новом доме, отмечает старший юрист адвокатского бюро города Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. Но споры по этому вопросу не распространены, в силу того что доля коммунальных квартир в жилфонде Москвы незначительная.
Один из соавторов обращений, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский возражает. По его словам, только за 2024 г. по гражданским делам в московских судах прошло около 520 процессов (из них около 90 – в Мосгорсуде), за все время – более 1500 процессов. Правоприменительная практика ухудшает положение горожан: игнорируются важные аспекты и вместо отдельного жилья семья из нескольких поколений (от прабабушек до правнучек) принуждается к такому же совместному сожительству, как и до переселения.
Жалобы в связи с законодательством о реновации уже были (см. врез), но до сих пор ни какое-либо из положений закона, ни закон в целом противоречащими Конституции признаны не были, напоминает председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. Обращений по вопросам, связанным с реновацией, много, но до суда доходит лишь небольшая их часть – в основном требования собственников расселяемого жилья удовлетворяются в досудебном порядке, говорит эксперт.