Коммунальное чтиво: москвичи вновь пожаловались в КС на реновацию

В соответствии со ст. 7.3. закона «О статусе столицы» взамен комнаты в коммуналке по программе реновации в качестве равнозначного жилья предоставляется отдельная квартира. Но перед этим город проводит правовую экспертизу правоустанавливающих документов, послуживших основанием для вселения в занимаемое жилье, и учитывается ряд факторов исходя из судебной практики, отмечается в ответе ДГИ на запрос «Ведомостей». «Среди таковых – основания и способ вселения граждан в подлежащие переселению комнаты, также город проверяет, состоят ли граждане на жилищном учете, являются ли они членами одной семьи, совершили ли они намеренные действия по приобретению комнат в домах, включенных в программу реновации, имеет ли место постановка на отдельный кадастровый учет комнат в квартире, не являющейся коммунальной, с целью обогащения за счет получения от города квартир большей площади», – говорится в ответе. Если горожане не согласны с предложенным к переселению вариантом жилого помещения, они обращаются в суд. «Случаи подачи судебных исков теми, кто не согласился с вариантом переселения из коммунальных квартир, в столице единичны. Как правило, в процессе судебных разбирательств выясняется, что граждане намеренно создают нуждаемость в двух раздельных квартирах при переселении по реновации путем проведения сделок, заведомо ухудшающих жилищные условия», – отметили в ДГИ.