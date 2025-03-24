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Коммунальное чтиво: москвичи вновь пожаловались в КС на реновацию

Их не устраивает порядок переселения в отдельные квартиры
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Группа из пяти москвичей дошла до наивысшей судебной инстанции с просьбой проверить на соответствие Конституции норм Жилищного и Гражданского кодексов, а также закона «О статусе столицы». Об этом «Ведомостям» рассказали в Центре конституционного правосудия, подготовившего обращения.

Один из заявителей получил взамен комнаты в коммуналке долю в квартире с чужими людьми. Остальные четверо обратившихся в КС находятся в родственных связях с соседями по коммуналке, но настаивают на том, что не являются одной семьей, и считают, что одна отдельная комната в коммуналке должна быть равнозначна одной отдельной квартире. Например, 79-летняя Галина Павлова являлась собственником четверти доли комнаты № 1 в трехкомнатной коммунальной квартире и единоличным собственником комнаты № 2. В комнате № 1 проживала отдельная семья: Павлов В. А., Павлова Н. Г., Павлова И. В. и Павлова П. А., рожденная 12.06.2017 и являющаяся ребенком с ограниченными возможностями (ребенок-инвалид). В комнате № 2 проживала сама заявительница. Она, как говорится в жалобе, столкнулась с ситуацией непредоставления ей отдельного жилого помещения (квартиры) по программе реновации взамен освобожденной ею комнаты в коммунальной квартире.

Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ) и судебные органы посчитали, что заявительница является членом семьи Павловых (Павлов В. А., Павлова Н. Г., Павлова И. В. и Павлова П. А.), в то время как они не являются одной семьей, исходя из ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса (ЖК) и состоят исключительно в родственных отношениях.

Тем не менее наличие родственных связей лишило заявительницу возможности получить отдельную квартиру и привело к ее совместному проживанию с другой семьей (хотя в ней есть ее родственники). 

В соответствии со ст. 7.3. закона «О статусе столицы» взамен комнаты в коммуналке по программе реновации в качестве равнозначного жилья предоставляется отдельная квартира. Но перед этим город проводит правовую экспертизу правоустанавливающих документов, послуживших основанием для вселения в занимаемое жилье, и учитывается ряд факторов исходя из судебной практики, отмечается в ответе ДГИ на запрос «Ведомостей». «Среди таковых – основания и способ вселения граждан в подлежащие переселению комнаты, также город проверяет, состоят ли граждане на жилищном учете, являются ли они членами одной семьи, совершили ли они намеренные действия по приобретению комнат в домах, включенных в программу реновации, имеет ли место постановка на отдельный кадастровый учет комнат в квартире, не являющейся коммунальной, с целью обогащения за счет получения от города квартир большей площади», – говорится в ответе. Если горожане не согласны с предложенным к переселению вариантом жилого помещения, они обращаются в суд. «Случаи подачи судебных исков теми, кто не согласился с вариантом переселения из коммунальных квартир, в столице единичны. Как правило, в процессе судебных разбирательств выясняется, что граждане намеренно создают нуждаемость в двух раздельных квартирах при переселении по реновации путем проведения сделок, заведомо ухудшающих жилищные условия», – отметили в ДГИ. 

Что такое реновация

Программа улучшения жилищных условий – реновация – стартовала в Москве в августе 2017 г. Взамен квартир в ветхих пятиэтажках москвичи бесплатно получают жилье в новых домах. Сейчас этапы переселения запланированы вплоть до 2032 г. В феврале руководитель ДГИ Максим Гаман рассказал, что в 897 домах, уже расселенных по программе реновации, жили 148 500 человек. В 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что программа реновации станет постоянной. К настоящему моменту под реновацию попало 5176 домов, она коснется более миллиона москвичей.

На последний аргумент заявитель Беляков в своем иске возражает: в законе «О статусе столицы» нет ограничений в части совершения сделок с имуществом до или после включения дома в программу реновации. Также закон не предусматривает каких-либо последствий для граждан, которые распоряжаются своим имуществом после включения дома в программу реновации, и не позволяет госоргану произвольно определять удобный для себя временной период, в течение которого юридический статус комнат в коммуналке не должен изменяться, для того чтобы подбирать выгодные для себя варианты жилых помещений в новостройках для граждан.

Судебная практика очень противоречива, говорит адвокат Надежда Озоева. Суды трактуют любые сделки с недвижимостью, совершенные до переселения по реновации, как недобросовестное поведение: якобы заявители пытались извлечь выгоду из своего положения, а значит, не заслуживают отдельного жилья. При этом, подчеркивает она, заявители не оспаривают саму программу реновации или ее цели, речь идет именно о ее реализации. 

Как было при Лужкове

До реновации в Москве массовое расселение и снос пятиэтажек велись в рамках программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения. Эту программу еще в 1990-х начал тогдашний мэр Юрий Лужков. По его плану до 2010 г. планировалось расселить и снести 1722 дома так называемых сносимых серий. Работы в основном велись частными девелоперами по инвестиционным контрактам с городом. Но в 2007 г. были приняты поправки в Земельный кодекс, которые затруднили работу подрядчиков: их обязали проходить конкурсные процедуры для получения участков, а из-за финансового кризиса в 2008 г. многие из строителей уже не смогли выполнить обязательства перед столицей. В итоге программу завершили за счет средств городского бюджета.

В случае когда комната в расселяемой коммуналке уже находится в общей собственности нескольких лиц, ее собственники тоже получат новую квартиру, но в общую собственность – фактически происходит смена старой коммуналки на идентичную в новом доме, отмечает старший юрист адвокатского бюро города Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. Но споры по этому вопросу не распространены, в силу того что доля коммунальных квартир в жилфонде Москвы незначительная. 

Один из соавторов обращений, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский возражает. По его словам, только за 2024 г. по гражданским делам в московских судах прошло около 520 процессов (из них около 90 – в Мосгорсуде), за все время – более 1500 процессов. Правоприменительная практика ухудшает положение горожан: игнорируются важные аспекты и вместо отдельного жилья семья из нескольких поколений (от прабабушек до правнучек) принуждается к такому же совместному сожительству, как и до переселения. 

Жалобы в связи с законодательством о реновации уже были (см. врез), но до сих пор ни какое-либо из положений закона, ни закон в целом противоречащими Конституции признаны не были, напоминает председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. Обращений по вопросам, связанным с реновацией, много, но до суда доходит лишь небольшая их часть – в основном требования собственников расселяемого жилья удовлетворяются в досудебном порядке, говорит эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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