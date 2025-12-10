ФРС снизила ставку третий раз подряд

ФРС также опубликовала итоговый «Сводный экономический прогноз» (SEP) на 2025 г., в котором содержатся прогнозы представителей Федрезерва по экономическому росту, инфляции и процентным ставкам на ближайшие годы. Сама ФРС прогнозирует снижение ставки на шаг в 0,25 п. п. лишь один раз в будущем году, в то время как опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что американский регулятор в течение 2026 г. снизит ставку еще 2–3 раза.