ФРС снизила ставку третий раз подряд

ФРС снизила ставку третий раз подрядПауэлл признал проблемы на рынке труда и остался недоволен тем, что ИИ забирает инвестиции, необходимые другим отраслям бизнеса
Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.) – до 3,5–3,75%. Такой шаг ожидался практически всеми агентствами, а также экспертами, опрошенными «Ведомостями». В Федрезерве выразили озабоченность происходящим на рынке труда, но полагают, что после решения регулятора ситуация с рабочими местами может выправиться, в то время как инфляция – незначительно усугубиться.
В своем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл признал, что, несмотря на недостаток официальных данных, активность на рынке труда сокращается, что ухудшает и мнения домохозяйств и компаний о происходящем. Смешанно Пауэлл высказался об уровне инфляции.
«Инфляция значительно снизилась по сравнению с пиковыми значениями середины 2022 г., но все еще несколько превышает наш долгосрочный целевой показатель в 2%. С момента нашей встречи в октябре было опубликовано очень мало данных об инфляции», – заявил Пауэлл.
Глава ФРС отметил, что после третьего подряд снижения ставки регулятор предполагает, что проблема с безработицей должна уменьшиться, но инфляция – вырасти. Пауэлл отметил, что высокий уровень расходов американцев обнадеживает. В то же время его беспокоит то, что значительные расходы на дата-центры, связанные с развитием ИИ, сдерживают поток инвестиций в другие сферы бизнеса.
Мнения в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) разделились. Девять представителей ФРС высказались за снижение ставки на 0,25 п. п. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби и президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид высказались за сохранение процентных ставок на прежнем уровне, в то время как ставленник Дональда Трампа Стивен Миран выступил за снижение ставки сразу на 0,5 п. п.
В пояснении к своему решению ФРС заявила, что она будет придерживаться в дальнейшем цели поддержания занятости населения при удержании инфляции на уровне 2%. По данным Бюро трудовой статистики США, рост цен в сентябре составил 3% в годовом выражении. В то же время в документе сказано, что «в этом году темпы роста числа рабочих мест замедлились, а уровень безработицы в сентябре вырос».
ФРС также опубликовала итоговый «Сводный экономический прогноз» (SEP) на 2025 г., в котором содержатся прогнозы представителей Федрезерва по экономическому росту, инфляции и процентным ставкам на ближайшие годы. Сама ФРС прогнозирует снижение ставки на шаг в 0,25 п. п. лишь один раз в будущем году, в то время как опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что американский регулятор в течение 2026 г. снизит ставку еще 2–3 раза.
Рынки встретили решение ФРС положительно: индекс Dow Jones вырос на 0,64%, а S&P на 0,24%. CBS News пишет о том, что снижение ставки ФРС до уровня ноября 2022 г. дает возможность сделать ипотеку более доступной для американцев в условиях непростой ситуации на рынке недвижимости.
Нынешнее решение ФРС по процентной ставке стало последним в этом году. Следующее решение регулятор будет принимать уже 27–28 января 2026 г. В сентябре 2025 г. впервые за год ФРС снизила процентную ставку на 0,25 п. п. до 4–4,25%, а 29 октября — на столько же, до 3,75–4%.
Агентства Reuters и Bloomberg называли снижение ставки на 0,25 п. п. в декабре «неизбежным» шагом. А данные CME FedWatch Tool, основанного на фьючерсах, говорили о том, что с вероятностью в 89,4% будет сделан именно такой шаг.
Среди причин агентства и опрошенные «Ведомостями» эксперты называли сложное положение на рынке труда. Так, компания по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas предоставляла данные о том, что с января по ноябрь в США было уволено 1,17 млн человек, что является рекордным с 2020 г. показателем.
21 ноября глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что его больше беспокоит ситуация на рынке труда, а не инфляция. Чуть позже в пользу снижения ставки высказалась и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали, а также член Совета управляющих ФРС Крис Уоллер. Это заставило рынок сменить ожидания в тот момент, когда данные, основанные на фьючерсах, давали вероятность понижения ставки лишь в 30%.
Эксперты также указывали на то, что сами изменившиеся ожидания рынка повлияют на американский регулятор, который традиционно предпочитает не принимать неожиданных решений.
Но открытым остается вопрос преемника Пауэлла, который уйдет с поста в мае. Трамп в начале месяца заявил, что он уже принял решение о том, чью кандидатуру предлагать конгрессменам, но пока сохранил интригу.