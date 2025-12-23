Газета
Бизнес попросил президента поручить доработку федерального инвествычета

Текущие параметры делают его невостребованным у компаний
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил пересмотреть текущие параметры федерального инвествычета (ФИНВ). Такой пункт РСПП попросил внести в число поручений президента России Владимира Путина по итогам Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который прошел 8 декабря. Об этом президент РСПП Александр Шохин рассказал на встрече с журналистами 23 декабря.

По его словам, в проекте поручений может быть «сделан намек» о необходимости «докрутить» федеральный инвествычет, чтобы лимит по нему выбирался. Шохин подчеркнул при этом, что речь о формулировке, предложенной РСПП, и пока неизвестно, войдет ли она в финальный текст документа.

Глава РСПП в разговоре с журналистами отметил, что ФИНВ оказался, по сути, единственной невостребованной льготой для бизнеса. Сумма, заявленная компаниями к возврату в рамках вычета за три квартала, достигла лишь 9 млрд руб. из 150 млрд выделенного на него бюджетного лимита, сообщал в октябре глава ФНС Даниил Егоров.

Бизнес сомневался в востребованности льготы еще до того, как она начала действовать, рассказал Шохин. По его прогнозу, из 150 млрд к концу года бизнес «выберет» от 20 млрд до 30 млрд руб. Ограничения для получение вычета, предложенные правительством при его введении, оказались «тормозом» для использования льготы, уверен Шохин.

Механизм ФИНВ заработал с начала текущего года. Рамочно он закреплен в Налоговом кодексе, более детально его параметры регулируются профильным постановлением правительства от 28.11.2024 №1638. Размер вычета достигает 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение. Вычет не может превышать 50% суммы инвестиций и может использоваться для снижения налоговых выплат в течение 10 лет. Согласно постановлению правительства, право на ФИНВ получат предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также обработкой (за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). Кроме того, на вычет могут претендовать организации, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, занимающиеся научными исследованиями и разработками или ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Предложения бизнеса о донастройке ФИНВ поддержаны Минэкономразвития, Минфин же опасается вероятного превышения установленного сейчас лимита в 150 млрд руб., рассказал Шохин. Он уверен, что наращивание инвестиций в конечном счете принесет бюджету больше налоговых доходов и полностью покроет расходы на вычет.

Бизнес предлагает, в частности, расширить список отраслей для получения ФИНВ. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность обнуления федеральной части налога на прибыль (то есть увеличить вычет с 3% до 8%) при выполнении определенных условий, добавил Шохин. Также РСПП предлагает донастроить механизм так, чтобы его можно было совмещать с другими льготными инструментами. Например, с соглашениями по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «Деловая Россия» предлагает разрешить также использование преференций по региональному инвествычету и федеральному, добавил Шохин.

Президент летом уже поручал кабмину совместно с деловым объединением «Деловая Россия» провести анализ применения ФИНВ и представить предложения по корректировке его параметров без пересмотра бюджетного лимита в 150 млрд руб. Среди возможных изменений в документе фигурировала возможность совмещения федерального и регионального инвестиционных налоговых вычетов, а также расширения перечня отраслей, которые могут претендовать на него.

Минфин предложил расширить право на применение ФИНВ любому участнику группы компаний вне зависимости от вида деятельности. Такая норма заработает с 2026 г.

