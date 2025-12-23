Бизнес попросил президента поручить доработку федерального инвествычета

Механизм ФИНВ заработал с начала текущего года. Рамочно он закреплен в Налоговом кодексе, более детально его параметры регулируются профильным постановлением правительства от 28.11.2024 №1638. Размер вычета достигает 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение. Вычет не может превышать 50% суммы инвестиций и может использоваться для снижения налоговых выплат в течение 10 лет. Согласно постановлению правительства, право на ФИНВ получат предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также обработкой (за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). Кроме того, на вычет могут претендовать организации, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, занимающиеся научными исследованиями и разработками или ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.