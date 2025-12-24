Минтруд доработал законопроект с новыми критериями трудовых отношений

Минтруд доработал законопроект с новыми критериями трудовых отношенийБизнес выступает против принятия таких поправок, при этом профсоюзы «за»
Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), которыми устанавливаются дополнительные характерные признаки трудовых отношений, а государственные инспекции труда наделяются правом на обращение в суд. Письмо с новой версией законопроекта замминистра труда Дмитрий Платыгин направил 15 декабря в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) для повторного рассмотрения (документ есть у «Ведомостей»).
В мае Минтруд подготовил первую версию законопроекта (документ был размещен для общественного обсуждения). В нем предлагалось установить 10 характерных признаков трудовых отношений дополнительно к определению, которое уже установлено ст. 15 ТК РФ. Предлагаемые признаки аналогичны постановлению пленума Верховного суда от 29 мая 2018 г. № 15, поясняли авторы законопроекта.
При этом в доработанном документе министерство хочет расширить этот перечень до 11 пунктов (полный список см. во врезе). В нем появится такой признак, как «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Новый признак был выявлен в ходе проведения территориальными органами Роструда контрольных и профилактических мероприятий по вопросу подмены трудовых отношений, говорится в пояснительной записке.
Результаты проверок
По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой с 1 июля по 1 сентября 2025 г. территориальные органы Роструда проводили обязательные профилактические визиты на предмет подмены трудовых отношений, отмечается в пояснительной записке. Речь идет о тех организациях, в отношении которых органами прокуратуры не были согласованы проверки.
За первое полугодие 2025 г. было завершено 49 проверок и 107 профилактических визитов (всего 156 мероприятий), отмечают авторы со ссылкой на данные ФНС. «Целью было не только выявить нарушение обязательных требований, но и оценить достаточность критериев разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений», – отмечается в пояснительной записке. В результате почти в 83% случаев (130 организаций из 156) Рострудом установлено, что самозанятые не оказывают услуги в классическом понимании, а осуществляют «деятельность в рамках коллективной работы». Она выполняется в общем технологическом процессе, а самозанятые задействованы в производстве товаров и услуг для получения прибыли компанией, которая их привлекала.
При этом только в 37% случаев (58 из 156) имеющихся в ст. 15 ТК РФ признаков трудовых отношений было достаточно, чтобы квалифицировать факт подмены трудовых отношений, говорится в пояснительной записке. В результате были выданы предписания о необходимости заключения трудовых договоров в отношении более 1100 самозанятых. Еще в 28% случаев (44 из 156) также было бы возможно квалифицировать эти отношения как трудовые и принять соответствующие меры инспекторского реагирования, если бы признаки, уже сформулированные в постановлении пленума № 15, были в ТК РФ, пишут авторы законопроекта.
Разграничение рассматриваемых договоров при их заключении позволит избежать смешивания отношений и исключить возможные спорные ситуации при применении труда, отмечается в пояснительной записке. С начала этого года действует риск-ориентированная система, которая сигнализирует о рисках подмены трудовых отношений. При срабатывании индикатора риска Роструд выходит на внеплановые проверки. Для этого территориальные органы Роструда используют информацию, размещаемую ежеквартально на платформе поставки данных ФНС.
Одновременно с этим Минтруд предлагает наделить государственные инспекции труда правом обращения в суд, в случае если при проверке была выявлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, но эти нарушения не были устранены, следует из документа.
Что не устраивает бизнес
Правительство предлагает объединить этот законопроект с внесенным недавно в Госдуму проектом поправок в Трудовой кодекс, который повышает нормы сверхурочных, рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 23 декабря. По его словам, этот вопрос должен обсуждаться на заседании РТК, которое пройдет 26 декабря. При этом бизнес беспокоят предложенные нормы. Изменения могут коснуться в том числе граждан, которые выполняют услуги через платформы, полагает Шохин. Сейчас многие работодатели нанимают самозанятых, а также работников-фрилансеров через договор гражданско-правового характера (ГПХ), отметил он. «Платформенная экономика работает через ГПХ. И мы вроде бы добились того, чтобы не рассматривать отношения с самозанятыми, которые оказывают услуги через платформу, как трудовые», – отметил Шохин.
Новые критерии трудовых отношений
– устойчивый и стабильный характер отношений;
– подчиненность и зависимость труда;
– наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами;
– выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;
– интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
– признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
– оплата работодателем расходов, связанных с командировками;
– осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и основным источником доходов;
– предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;
– выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса;
– другие признаки, характерные для трудовых отношений в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
С одной стороны, бизнес решает проблему с привлечением дополнительной рабочей силы с помощью расширения нормы сверхурочных. Всего дополнительный приток оценивается в 800 000 человек, говорит Шохин. С другой – компании могут «потерять несколько миллионов человек на этом законопроекте».
Желание правительства формализовать дополнительные критерии трудовых отношений связано с тем, что работодатели могут нанимать самозанятых как постоянных работников, отметил глава РСПП. Кроме того, это может дать дополнительные финансовые ресурсы казне.
Если эти отношения признать трудовыми, то вместо 4–6% налога на профессиональный доход, которые уплачивает самозанятый, налоговая нагрузка вырастет на 43% к оплате. Речь идет об уплате НДФЛ по ставке минимум 13% и страховых взносах в размере 30% от зарплаты, пояснил Шохин. По его словам, такая мера может «ликвидировать самозанятых как класс».
Правительство одобрило проект поправок в ТК, которыми предлагается увеличить нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Этот законопроект обсуждался с бизнесом и профсоюзами последний год. Кроме того, поправками предлагается расширить сферы применения срочных трудовых договоров, снять ряд ограничений на использование труда женщин и студентов. Документ внесен в Госдуму 19 декабря.
Зачем нужны изменения
Поправки в ТК позволят более четко различать трудовые и гражданско-правовые отношения, а следовательно, минимизировать подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, в том числе самозанятостью, пояснил «Ведомостям» представитель Минтруда. Внесение поправок будет способствовать как повышению социальной защищенности работников, так и снижению недобросовестной конкуренции за труд, добавил он. «После принятия поправок у гражданина появится больше возможностей для защиты своих прав – в том числе через обращения в надзорные инстанции. Тогда как сейчас работнику необходимо обращаться в суд, чтобы, с учетом позиции Верховного суда, суд первой инстанции мог признать отношения трудовыми, что позволяет сотруднику пользоваться установленными социальными гарантиями», – пояснил представитель министерства.
Профсоюзы законопроект поддерживают, рассказал «Ведомостям» секретарь, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Необходимость таких изменений связана с легализацией занятости и правом Роструда проводить переквалификацию ГПХ в трудовые отношения, добавил он.
ФНПР также подготовила проект поправок в ТК, который вводит отдельные правила регулирования отношений между цифровыми платформами и исполнителями заказов (например, курьерами, водителями и др.), писали «Ведомости» 17 декабря. В документе, в частности, перечислены ситуации, при которых отношения между платформой и исполнителем считаются трудовыми. Речь идет о случаях, когда платформа устанавливает обязательные правила работы, распределяет задания, контролирует их выполнение и пользовательские отзывы, ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий, влияет на доход исполнителя либо ограничивает его право работать с клиентами вне платформы. Для признания отношений трудовыми достаточно наличия как минимум двух таких признаков, говорится в проекте.
Правовая оценка
Правительство лишь предлагает зафиксировать на законодательном уровне те признаки трудовых отношений, которыми и так руководствуются суды при рассмотрении споров, говорит эксперт в области трудового права Павел Сутулин. На правоприменение эти поправки значительного влияния не окажут, заключает Сутулин. Пленум ВС РФ свои разъяснения формировал на основании п. 13 рекомендаций Международной организации труда (МОТ), эти характеристики трудовых отношений основаны на международном опыте, добавляет Сутулин.
Трудовой кодекс РФ предлагает зафиксировать в законодательстве те подходы, которые на практике уже применяются в течение нескольких лет, подтверждает партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Несмотря на это, остаются нерешенные вопросы, которые часто поднимаются практикующими адвокатами в области трудового права и приводят к возникновению правовых серых зон, добавляет она.
Как сейчас определяются трудовые отношения
Один из них – неопределенность в отношении количества критериев, которые должны быть выявлены судом или регулятором для того, чтобы обязать компанию заключить трудовой договор, говорит Иванова. «Достаточно ли одного выявленного критерия, или их должно быть два, или надо выявить больше половины признаков трудовых отношений?» – задается вопросом эксперт. Кроме того, по ее словам, следовало бы проработать и формулировки признаков и сделать их более определенными. Например, спорным остается критерий выполнения работы в соответствии с указаниями работодателя – так можно трактовать любое техническое задание как неотъемлемую часть договора об оказании услуг, добавляет юрист.
Одной из самых серьезных проблем в спорах о признании отношений трудовыми является срок исковой давности, полагает Иванова. В 2013 г. в Трудовой кодекс РФ была введена статья 19.1, в которой говорится о трехмесячном сроке давности. Тогда же Верховный суд разъяснял, что трехмесячный срок не применяется к искам о признании факта трудовых отношений, и следует применять общий трехлетний срок исковой давности. Если законодатель решил внести поправки в ТК по данному вопросу, то было бы логично сразу устранить давно существующие пробелы, считает Иванова.
Законопроект – это еще одна мера государства по обелению рынка труда и борьбе со схемами подмены трудовых отношений, особенно с использованием самозанятых, говорит партнер трудовой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мжаванадзе. Для работодателей в законопроекте есть два риска, считает он. Первый и главный – введение размытого критерия о «выполнении функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя». Формулировка открывает простор для расширительного толкования, говорит Мжаванадзе. Под нее при желании можно подвести абсолютно любого внешнего подрядчика: от IT-специалиста до бухгалтера на аутсорсе.
«Второй риск – процессуальный. Инспекция труда получит право подавать судебные иски к работодателям о признании трудовых отношений. В таком деле истцом выступит не отдельный работник, которому еще нужно дойти до суда, а государство в лице профильного ведомства», – говорит юрист. Это кратно увеличивает и административную нагрузку, и вероятность проигрыша для компании, считает Мжаванадзе.