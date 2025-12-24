Минтруд доработал законопроект с новыми критериями трудовых отношений

Правительство предлагает объединить этот законопроект с внесенным недавно в Госдуму проектом поправок в Трудовой кодекс, который повышает нормы сверхурочных, рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 23 декабря. По его словам, этот вопрос должен обсуждаться на заседании РТК, которое пройдет 26 декабря. При этом бизнес беспокоят предложенные нормы. Изменения могут коснуться в том числе граждан, которые выполняют услуги через платформы, полагает Шохин. Сейчас многие работодатели нанимают самозанятых, а также работников-фрилансеров через договор гражданско-правового характера (ГПХ), отметил он. «Платформенная экономика работает через ГПХ. И мы вроде бы добились того, чтобы не рассматривать отношения с самозанятыми, которые оказывают услуги через платформу, как трудовые», – отметил Шохин.