Число субъектов МСП в 2025 году увеличилось на 3%

О том что власти со следующего года планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей, «Ведомости» писали 17 декабря. По этой программе планируется удвоить лимит в 2 раза до 200 млрд руб., а также разрешить брать средства не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. Кроме того, в два раза до 25 млн планируется снизить минимальный размер кредита. Из 200 млрд руб., выделяемых под эту программу, 150 млрд руб. будет выдаваться для поддержки инвестиционной деятельности, 50 млрд руб. – на покрытие операционных затрат, отметила Илюшникова.