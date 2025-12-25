Число субъектов МСП в 2025 году увеличилось на 3%Их количество достигло исторического максимума за весь период ведения реестра МСП
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 10 декабря выросло на 200 000 и достигло 6,76 млн (+3% в годовом выражении), следует из данных Единого реестра МСП. Оценка включает также данные по индивидуальным предпринимателям (ИП). Положительную динамику показало и количество работников в секторе. По данным на 10 декабря оно выросло на 69 000 человек по сравнению с аналогичной датой 2024 г. и достигло 15,1 млн человек.
При этом общее число компаний и ИП в стране сократилось в 2025 г. на 67 395 (2,08%), писал Forbes со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц (учитывает данные о субъектах предпринимательской деятельности всех секторов). За год ликвидировано было около 30 000 компаний (из-за банкротства – около 5000), 9000 покинули реестр в результате реорганизации, еще 150 000 исключены как недействующие или из-за недостоверности сведений. Уменьшение числа юрлиц произошло впервые с 2022 г. При этом количество ИП с начала года, наоборот, выросло на 303 714 (6,8%).
Данные текущего года демонстрируют исторические максимумы предпринимательской активности за все время ведения реестра МСП, отмечает замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова (ее слова передает пресс-служба Минэка). В 2025 г. существенно трансформировался сам подход к развитию МСП, а акцент в поддержке сектора смещается в сторону условий для формирования устойчивых и эффективных компаний, считает она. Илюшникова напомнила также, что за период 2019–2024 гг., по итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» количество субъектов МСП увеличилось более чем на 11%, средних компаний – на 23%, занятость в секторе выросла на 36%, а совокупные доходы компаний – на 95%.
«В предыдущем национальном проекте мы сознательно делали акцент на увеличении количественных показателей, и полученные результаты подтверждают правильность выбранных приоритетов», – отметила Илюшникова. По ее словам, следующего этапа развития сектора должен стать еще более эффективным и ориентированным на долгосрочный рост.
Сейчас в качестве мер поддержки МСП доступна инфраструктура центров «Мой бизнес», технопарки, промышленные и бизнес-парки, а также разнообразные финансовые инструменты – микрозаймы, льготные инвестиционные кредиты, гарантии и зонтичные поручительства, лизинговые программы. Объем поддержки предпринимателей в федеральном бюджете на следующие три года вырастет более чем на 20%, напомнила Илюшникова.
О том что власти со следующего года планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей, «Ведомости» писали 17 декабря. По этой программе планируется удвоить лимит в 2 раза до 200 млрд руб., а также разрешить брать средства не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. Кроме того, в два раза до 25 млн планируется снизить минимальный размер кредита. Из 200 млрд руб., выделяемых под эту программу, 150 млрд руб. будет выдаваться для поддержки инвестиционной деятельности, 50 млрд руб. – на покрытие операционных затрат, отметила Илюшникова.
Помимо роста числа субъектов МСП в текущем году произошло и изменение в его структуре, отмечает директор Корпорации МСП Александр Исаевич (его слова передает пресс-служба Минэкономразвития). В частности, выросло количество МСП в приоритетных отраслях экономики: профессиональной, научной и технической сферах (+37 000), IT и связь (+22 000), обрабатывающие производства (+13 000), туризм и общепит (+10 000), рассказал он.
Во многом увеличение числа субъектов МСП объясняется не столько ростом предпринимательской активности, сколько реакцией бизнеса на предстоящие налоговые изменения, в частности, рост НДС и распространение обязанности его уплаты на все большее число небольших предпринимателей, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Часто им приходится выбирать между разделением бизнеса на несколько компаний (ИП) или его закрытием, подчеркивает она. Кроме того, само по себе количество субъектов МСП не говорит о качественном рывке сектора – необходимо анализировать их производительность, финансовую устойчивость, объем выручки и т. п.
ФНС видит риски увеличения числа дробления бизнеса из-за понижения порога выручки для уплаты НДС, однако объем таких нарушений снизится, говорил глава ведомства Даниил Егоров в интервью «Ведомостям». Он подчеркнул при этом, что современные технологии не позволят делить бизнес незаметно для налоговых органов.