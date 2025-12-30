ЦБ рассказал, какие факторы повлияют на инфляцию сильнее первоначальных ожиданий

Увеличение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет проинфляционные риски, а также может способствовать проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), отмечал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в июле. Позднее он пояснил журналистам, что говорил о долгосрочных трендах. «Если тарифы будут из года в год индексироваться по принципу "инфляция плюс", то это будет оказывать проинфляционное влияние», – сказал он. По его мнению, нужно повышать тарифы по принципу «инфляция минус». По данным ФАС, с 1 июля они выросли по всей стране в среднем на 11,9% в текущем году. Инфляция на конец 2025 г. составит 5,6-5,7%, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце декабря.