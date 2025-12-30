ЦБ рассказал, какие факторы повлияют на инфляцию сильнее первоначальных ожиданий

ЦБ рассказал, какие факторы повлияют на инфляцию сильнее первоначальных ожиданийУскорить рост цен могут новые тарифы ЖКХ, а также акцизы на алкоголь, табак, бензин и техсбор
Проинфляционное влияние от роста тарифов ЖКХ, повышения акцизов, а также технологического сбора может оказаться значительнее того, что ранее ожидал ЦБ. Об этом представитель регулятора сообщил «Ведомостям». Ранее о таком риске ЦБ упоминал в резюме обсуждения ключевой ставки. «Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее», – указано там.
Сентябрьский прогноз социально-экономического развития Минэка предполагал индексацию платежей за коммунальные услуги 9,9% с 1 октября, при этом распоряжение Правительства №3413-р от 25.11.2025 устанавливает ее на 1,7% с 1 января и отдельную величину для каждого региона с 1 октября, пояснил представитель Центробанка. По оценкам Банка России, обновленные параметры индексации выше, сообщил он. Согласно распоряжения №3413-р второй этап увеличения тарифов ЖКХ с 1 октября будущего года предполагает повышение ставок в диапазоне от 8% до 19,7%.
Увеличение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет проинфляционные риски, а также может способствовать проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), отмечал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в июле. Позднее он пояснил журналистам, что говорил о долгосрочных трендах. «Если тарифы будут из года в год индексироваться по принципу "инфляция плюс", то это будет оказывать проинфляционное влияние», – сказал он. По его мнению, нужно повышать тарифы по принципу «инфляция минус». По данным ФАС, с 1 июля они выросли по всей стране в среднем на 11,9% в текущем году. Инфляция на конец 2025 г. составит 5,6-5,7%, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце декабря.
Во второй блок проинфляционных факторов, чье влияние окажется сильнее ожидаемого, входят акцизы на алкоголь, табачные изделия и бензин, сообщил представитель ЦБ. Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ предусматривает более высокие параметры их повышения в 2026 г., уточнил он. Кроме того, ЦБ считает, что ускорить рост цен может и новый технологический сбор.
Нормы об увеличении акцизов, а также введении техсбора вошли в состав масштабных налоговых изменений 2026 г. Так, например, ставка акцизов для тихих вин увеличится на 31%, с текущих 113 руб. до 148 руб. за 1 л продукции. Для игристых вин коррекция составит 8,9% до 160 руб.
Размеры технологического сбора будут устанавливаться правительством в виде фиксированного значения за единицу товара в зависимости от его вида. Максимальное значение составит 5000 руб. На первом этапе его начнут собирать с готовых электронных устройств, в том числе с ноутбуков и смартфонов. Позже он будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры.