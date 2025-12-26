Время собирать налоги

Время собирать налогиКак МСП становятся «новой нефтью»
В октябре, в самый разгар обсуждения внесенных Минфином изменений в Налоговый кодекс, мне позвонила моя знакомая предпринимательница. Спросила, правда ли с будущего года весь бизнес с выручкой больше 10 млн руб. станет платить НДС, и тут же угрожающим тоном добавила, что закроет бизнес, если я отвечу утвердительно. Несмотря на высоту ставок, успокоить ее тогда мне было нечем. Лишь спустя некоторое время стало известно, что бизнес, и, что примечательно, даже крупный бизнес, практически единым фронтом выступил против такого резкого понижения порога. В итоге отсрочку такие, как у моей знакомой, нанопредприятия все же получили.
Официальная цель расширения периметра плательщиков НДС – борьба с дроблением. Но и дополнительные поступления от этой меры, пусть и скромные, придутся очень кстати. Общеизвестно – российский бюджет планомерно слезает с нефтяной иглы. По оценке министра финансов Антона Силуанова, доля нефтегазовых доходов в будущем году опустится до 22%, тогда как в прежние времена доходила до половины всех поступлений.
Избавление от нефтегазовой зависимости в условиях нестабильности рынков и снижения сырьевых цен – безусловное благо, но по закону сохранения материи если где-то убыло, то в другом месте должно прибавиться. И вот с этим, кажется, могут возникнуть сложности.
Поступления от налога на прибыль (одного из основных источников доходов субъектов) за три квартала 2025 г. упали в среднем на 2,5%, сообщала Счетная палата. В кулуарах ведутся куда более мрачные разговоры – собеседники «Ведомостей» говорят о недополучении этого налога в половине регионов. Все еще оптимистичная картина у НДФЛ (+ почти 14% за три квартала). Однако, кажется, и этот источник дохода скоро обмелеет. Минэк в сентябре вдвое понизил собственный прогноз по росту реальных зарплат (с 6,8 до 3,4%), что после 9,1% в 2024 г. выглядит довольно ощутимо.
Все основные проблемы с доходами регионов в уходящем году связаны с тяжелым положением крупнейших налогоплательщиков – нефтяных, металлургических, угольных и других экспортно-ориентированных компаний. Минфин то и дело вводит новые или продлевает действующие меры поддержки. По данным Росстата за три квартала, больше половины (68,1%) добывающих уголь предприятий убыточны, к половине приближается и доля нефтяных компаний, работающих в минус (48,1%).
В этих условиях на первый план постепенно стал выходить любовно взращиваемый государством в последние годы малый и средний бизнес. Большинство мер поддержки для сектора перестали действовать уже с 2025 г., и теперь именно МСП предстоит стать «новой нефтью» для российского бюджета. Да и похвастаться есть чем – по предварительной оценке «Опоры России», сектор обеспечит по итогу текущего года рекордные 13 трлн поступлений.
Но власти, очевидно, видят в МСП еще больший потенциал. Есть надежда, что если хорошо поискать, то в будущем году можно найти здесь недостающие средства. Помимо НДС, дополнительная статья не то чтобы доходов, а скорее сокращения бюджетных расходов на социальное и пенсионное страхование – отмена льготных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. На подходе самозанятые. Пока они могут делать отчисления добровольно, но все чаще слышатся раздраженные заявления чиновников и сенаторов о том, как дорого обходятся текущие условия эксперимента региональным бюджетам.
В ответ на опасения деловых объединений о возможном уходе бизнеса в тень из-за усиления фискальной нагрузки кабмин поспешил заявить о превентивных мерах. Правительство планирует реализовать масштабнейшую задачу, о которой раньше говорилось много, но как будто скорее декларативно и не совсем всерьез, – обеление экономики. По словам вице-премьера Александра Новака, новый план вывода из тени затронет внутреннюю торговлю, торговлю в рамках ЕАЭС, рынок труда, оборот наличных и цифровых валют, а также нелегальное кредитование и продажу табачной продукции. Разумеется, посчитан уже и будущий эффект для казны: сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней с 2027 г. составит до 0,5% ВВП, или до 1 трлн руб. в год. К моменту написания этой колонки детали плана обеления еще не опубликованы, о них лишь ходят кулуарные слухи и самые смелые предположения. Как говорится, готовься к худшему, но надейся на лучшее.
В то же время «надежда и опора» российского бюджета оказалась, мягко говоря, в затруднительном положении. МСП, участвующие в закупках, тоже ощутили на себе финансовые сложности крупных госкомпаний – число жалоб на неплатежи по контрактам в рамках 223-ФЗ выросло в 2,7 раза, сообщает Корпорация МСП. При этом жалуются далеко не все, а лишь самые смелые – те, кто не боится попасть в неформальные черные списки нерукопожатных исполнителей. Ситуация с неплатежами зашла настолько далеко, что проблему официально признал Минэк. Формируется рабочая группа, но пока лишь для мониторинга ситуации. Еще в будущем году топ-менеджеры госкомпаний, вероятно, увидят в своем KPI новый пункт об отсутствии долгов перед МСП-поставщиками. Это изящное решение – идея деловых объединений. Судя по всему, ответственные министерства эту меру поддержат – нечасто удается увидеть эффективное предложение от бизнеса с заветной припиской «не повлечет выпадающих доходов бюджета».
С учетом описанных выше вводных 2025 год обещает стать для бизнеса особенным, что непросто на фоне предыдущих четырех лет. Похоже, термина «турбулентность» уже недостаточно и журналистам придется придумать что-нибудь поосновательнее. Но и слишком сгущать краски не стоит – выживает, как известно, не самый сильный, а самый приспособленный к изменениям и рискам внешней среды. А этого нам уж точно не занимать.