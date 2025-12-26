Время собирать налоги

В ответ на опасения деловых объединений о возможном уходе бизнеса в тень из-за усиления фискальной нагрузки кабмин поспешил заявить о превентивных мерах. Правительство планирует реализовать масштабнейшую задачу, о которой раньше говорилось много, но как будто скорее декларативно и не совсем всерьез, – обеление экономики. По словам вице-премьера Александра Новака, новый план вывода из тени затронет внутреннюю торговлю, торговлю в рамках ЕАЭС, рынок труда, оборот наличных и цифровых валют, а также нелегальное кредитование и продажу табачной продукции. Разумеется, посчитан уже и будущий эффект для казны: сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней с 2027 г. составит до 0,5% ВВП, или до 1 трлн руб. в год. К моменту написания этой колонки детали плана обеления еще не опубликованы, о них лишь ходят кулуарные слухи и самые смелые предположения. Как говорится, готовься к худшему, но надейся на лучшее.