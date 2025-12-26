Новые двери в новый мир

Новые двери в новый мирКак государство будет обелять торговлю
Для людей, которые в нулевые жили в Москве, не понаслышке знакомы такие слова, как «Черкизон», «Пражка», «Садовод». Чтобы побывать в Китае, не нужно было лететь 9 часов – к этой культуре можно было приобщиться, приехав на окраину столицы в любой выходной день. В эпоху, когда еще не было маркетплейсов и торговых центров (в привычном для нас смысле), все великолепие выбора одежды, техники, стройматериалов, продуктов было сосредоточено на таких рынках. Там можно было не только купить товары к школе, платье на свадьбу или сапоги на зиму, но и пообщаться – это была целая субкультура.
На рынках москвичи и гости столицы оставляли добрую часть своей зарплаты, полученной, конечно, в наличных рублях или, еще лучше, в иностранной валюте.
Экономика, в которой все циклично, никогда не изобретает велосипед. Так и гениальность идеи маркетплейса лишь в том, что этот самый рынок обернули в доставку. Приходя в пункт выдачи заказа, уже не услышишь фразы «вот вам картоночка для примерки», не сторгуешься на 500 руб. с продавцом, не получишь комплимента от торговки о том, как идет то или иное платье.
Но долой ностальгию. Знакомые, имеющие отношение к торговле, рассказывали, как в те времена проходила оплата места за прилавком. Владелец торговой точки едет в рандомный четверг с пачкой купюр, упакованных в черный пакет, передавать его в руки тех, кто эти рынки «держит». Это ведь страшный сон налоговой... Можно только догадываться о том, какая часть наличного оборота на таких рынках доходила до казны в виде налогов.
Сейчас, в эпоху расцвета маркетплейсов, государство может видеть практически все транзакции, тем самым контролируя обеление сектора торговли. Объем электронной коммерции растет кратно. За шесть лет рынок вырос почти в 10 раз, с 1,6 трлн руб. в 2019 г. до 15,2 трлн в 2025 г., – такие данные приводит «Сбер» в своем недавнем исследовании. Это около 7% от прогнозируемого на этот год ВВП или почти половина от ожидаемого экспорта товаров страны ($412,9 млрд, по курсу ЦБ на 18 декабря 80,38 руб./$ – 33,2 трлн руб.).
Федеральная налоговая служба видит риски незаконного дробления компаний и ИП, торгующих на маркетплейсах, только у 0,3% – это около 2000 юрлиц из 700 000 зарегистрированных там селлеров, говорил в интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. Хотя в Минфине и признавали, что часть компаний на маркетплейсах не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, можно предположить, что масштабы уклонения от уплаты налогов там несравнимо меньше, чем было в офлайне в нулевых.
Для полноценного обеления рынка – задачи, которую президент поставил правительству на этот и будущий год, – у маркетплейсов появится новая функция. В ноябре кабмин в постановлении формализовал взаимодействие налоговой службы с платформами, а также прописал порядок уведомления селлеров о рисках нарушения налогового законодательства. Глава ФНС признавал, что маркетплейсы – обладатели больших данных о клиенте, поэтому налоговая может видеть «более объемную картинку». «Они [маркетплейсы], предупреждая [партнера о рисках налогового нарушения], дают возможность клиенту уйти от психологически не самого комфортного общения с налоговой и при этом быстро исправиться», – объяснял нам Егоров.
И хотя креативность российских предпринимателей не знает границ (этот факт демонстрируют кейсы ухода от уплаты налогов, которые иногда разбираем на страницах «Ведомостей»), возможностей уйти в тень для такого бизнеса остается все меньше.
Если отбросить сентиментальную тоску по Москве нулевых – с ее кипящими жизнью рынками, кричащими вывесками и билбордами, всевозможными ларьками, – можно сказать, что мы вступаем в манящий мир будущего, который обещает нам комфорт, равные условия и защищенность от произвола.