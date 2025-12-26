Новые двери в новый мир

Для людей, которые в нулевые жили в Москве, не понаслышке знакомы такие слова, как «Черкизон», «Пражка», «Садовод». Чтобы побывать в Китае, не нужно было лететь 9 часов – к этой культуре можно было приобщиться, приехав на окраину столицы в любой выходной день. В эпоху, когда еще не было маркетплейсов и торговых центров (в привычном для нас смысле), все великолепие выбора одежды, техники, стройматериалов, продуктов было сосредоточено на таких рынках. Там можно было не только купить товары к школе, платье на свадьбу или сапоги на зиму, но и пообщаться – это была целая субкультура.