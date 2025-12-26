Платформенная экономика: маркетплейсы выиграли битву, но не войну

Я выхожу из дома и иду в «Пятерочку» за ржаным багетом с чесночным маслом. Не потому, что это ближайший магазин, а потому, что именно такой багет есть только там. Потом захожу во «Вкусвилл» – за цельным молоком и свежими овощами: мне важно, чтобы они были предсказуемыми по качеству. По дороге обратно – пункт выдачи Wildberries: там меня ждут розовые боксерские бинты и красные линзы для вечеринки в вампирском стиле. Я не готова объезжать полгорода и заходить в десяток магазинов ради таких мелочей – проще забрать все в одном месте. А вечером открываю Ozon и заказываю новую электрическую зубную щетку: технику я почему-то покупаю именно там. Хотя, если понадобится стиральная машина или холодильник, я, скорее всего, поеду посмотреть их вживую – например, в «М.видео». Ну а потом, может быть, закажу выбранную модель на маркетплейсе.