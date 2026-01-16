Бизнес столкнулся со сложностями с получением банковских гарантий

Бизнес столкнулся со сложностями с получением банковских гарантийДля заключения контрактов по выигранным торгам предприниматели переводят собственные средства заказчику в качестве обеспечения
У бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех бизнес-объединений, источник на одной из федеральных электронных торговых площадок (ЭТП), а также предприниматель из строительного сектора. БГ используются в качестве одной из ключевых обеспечительных мер для заключения контрактов в рамках 44-ФЗ (регулирует государственные и муниципальные закупки) и 223-ФЗ (касается закупок компаний с госучастием). По словам собеседников, в прошлом году существенно выросло количество раскрытий БГ (выплаты банками сумм обеспечения, указанных в гарантиях. – «Ведомости»), что вынудило банки ограничить или даже приостановить выдачу.
Сейчас не все управомоченные банки готовы выдавать БГ, а те, кто готов, просят полного обеспечения в виде залога, говорит сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству, учредитель и акционер предприятий – производителей строительных материалов Алексей Долматов.
По словам председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павла Самиева, рынок БГ «уже не первый год» испытывает достаточно сильное давление с точки зрения реализации рисков – их раскрытие постоянно растет. Тренд на ужесточение условий получения гарантий наблюдается последние три-четыре года, а некоторые банки вообще «сворачивали» выдачу в течение этого периода, говорит он. Сейчас МСП, отмечает Самиев, сталкивается с такими сложностями все чаще, так как общая тенденция на ограничение выдачи БГ теперь затронула и крупные банки.
Ужесточение условий получения гарантий фиксируют и в Торгово-промышленной палате. По словам вице-президента палаты Елены Дыбовой, «ситуация становится все острее», особенно существенно бизнес ощутил трудности к концу прошлого года. Не последнюю роль здесь играют сложности в экономике: банки просчитывают риски возможного несоблюдения сроков исполнения контрактов и других нарушений исполнителей, считает она.
В 2025 г. некоторые кредитные организации уже полностью закрыли направление выдачи БГ или существенно пересмотрели модель принятия решений – так, что фактически получить гарантию стало намного сложнее, говорит эксперт «Контур.Закупок» Андрей Кашин. Это подтверждает также анализ коэффициента «одобряемости» гарантий AR (approval rate – отношение количества одобренных заявок к общему количеству обращений), выданных на площадке «Теледок» (кредитная платформа для электронного оформления банковских гарантий), где представлено около 30 уполномоченных банков, говорит эксперт компании Александр Ким. Если в декабре 2024 г. этот показатель в среднем был на уровне 39%, то в декабре 2025 г. снизился до 26%, отметили аналитики. По оценке экспертов, «зажимание» рынка БГ рынок в полной мере ощутит в текущем году.
Источник «Ведомостей» в одной из федеральных ЭТП подтвердил тренд на ужесточение критериев, по которым выдаются БГ. «Мы также выполняем функцию агента по выдаче БГ и еще в начале 2025 г. столкнулись с тем, что поставщикам стало сложнее их получать, больше стало отказов. Банки повысили пороговые значения критериев и требования к получателям гарантий, чтобы удержать процент раскрытия гарантий ( невыполнения контрактов) на приемлемом для себя уровне», – говорит собеседник. С учетом сложной ситуации на рынке существенно сужается количество подходящих под новые требования компаний, отмечает источник в ЭТП. Он также подтверждает факт учащения случаев раскрытия гарантий.
Кого затронули основные ограничения
В целом сложности с получением гарантий испытывают все отрасли, но «самое негативное отношение» – к бизнесу из сферы строительства, говорит Долматов. С ним согласен и Самиев: для очень многих банков «красными флагами» стал строительный сектор, в том числе инфраструктурные стройки и связанные с ними смежные отрасли.
Об усложнении процесса получения БГ «Ведомостям» рассказал предприниматель из строительной сферы, чья компания работает в том числе с контрактами в рамках 223-ФЗ. По его словам, с особенными трудностями сталкиваются исполнители, которым необходима сумма обеспечения выше 50 млн руб. Банки стали куда «пристальнее» проверять такие заявки и запрашивать больше документов у компаний, что приводит к «размазыванию» срока получения БГ, отмечает он. В прошлом году собеседник «Ведомостей» не мог получить гарантию семь месяцев. При этом срок заключения контракта после победы в торгах по 223-ФЗ составляет 20 дней, а ряд заказчиков требуют в качестве обеспечения именно БГ, добавляет он. В этой ситуации исполнители вынуждены перечислять на счет заказчика собственные средства в качестве обеспечительного платежа. «В конце прошлого года мы выиграли несколько торгов и были вынуждены таким образом заморозить 80 млн руб.», – говорит -собеседник.
8%
Одной из причин усложнения процедуры могла стать практически неограниченная возможность заказчиков «вскрывать» гарантии (заказчик может требовать от банка погасить обязательство за исполнителя в случае нарушений условий контракта. – «Ведомости»), иногда без оснований, полагает предприниматель. Он отмечает, что отдельные банки прямо говорят о нежелании работать с некоторыми из них по причине массового необоснованного использования БГ. Его слова подтверждает и Дыбова. Положение ухудшается поведением заказчиков, которые стали раскрывать гарантии даже в тех случаях, когда контракт выполнен на 80–90%, отмечает она.
Отдельная проблема для предпринимателей – удорожание БГ, говорит владелец строительной компании. Если до 2025 г. они выдавались в среднем под 3% годовых, то сейчас в отдельных коммерческих банках ставка достигает 8%. В банках с госучастием – 4–5%, добавляет он. «Складывается парадоксальная ситуация, когда ключевая ставка снижается, а ставки по БГ растут», – констатирует он.
Что говорят регулятор и банки
По данным Банка России, совокупный портфель БГ и поручительств за последние несколько лет вырос с 10 трлн руб. на конец 2023 г. до 11,1 трлн руб. на начало ноября 2025 г. При этом за первые шесть месяцев прошлого года он сокращался – с 11 трлн до 10,7 трлн руб. (-2,7%). Ужесточение выдач БГ, вероятно, еще не отразилось в статистике, как это бывает, например, с кредитным портфелем, когда данные обновляются с некоторым лагом из-за ряда факторов, считает Самиев.
В октябре – ноябре 2025 г. (статистика за декабрь будет доступна позже) сокращения портфеля БГ не происходило, сообщил представитель ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей». В период с июля по ноябрь, наоборот, зафиксирован рост, добавляет он. «В целом динамика БГ соответствует уровню деловой активности компаний и темпам корпоративного кредитования», – отмечает представитель ЦБ.
«Ведомости» отправили запросы представителям 20 крупнейших уполномоченных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, ПСБ, Т-банка, Россельхозбанка, МКБ и др. Ни одна из ответивших на запрос организаций не зафиксировала сокращения объема выдачи БГ.
Портфель БГ банка Дом.РФ по итогам 2025 г. составил 190 млрд руб., по сравнению с данными за 2024 г. зафиксирован его рост, отмечает старший вице-президент, директор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка Дом.РФ Александр Аксаков. Срок выдачи варьируется в зависимости от сложности сделки, а также конкретного клиента, говорит он. «Например, если гарантия выдается в рамках одобренного ранее лимита, то выдача может производиться максимально быстро, иногда день в день. Если это новая сделка, требующая детального анализа, оценки и выработки решения с подготовкой всей документации, срок может составить несколько недель», – поясняет Аксаков.
За 2025 г. банк «Уралсиб» выпустил более 253 000 БГ и увеличил портфель на 20% по сравнению с прошлым годом – как в штуках, так и в объеме, говорит начальник управления привлечения ресурсов и развития продаж транзакционных продуктов банка «Уралсиб» Сергей Кучугура. Популярность гарантий на рынке госзакупок растет, причем есть смещение в сторону снижения сумм контрактов, соответственно, и уменьшения чеков по БГ, добавляет он.
На 31 декабря 2025 г. портфель БГ Совкомбанка составил 1,1 трлн руб., что больше показателя за 2024 г. на 232,3 млрд руб. (+18%), говорит представитель банка.
По итогам 2025 г. общий объем выданных гарантий «МСП банком» (дочерний банк Корпорации МСП) вырос более чем на 40% по сравнению с 2024 г., а число субъектов МСП, получивших гарантии, увеличилось почти в 2,5 раза, говорит заместитель председателя правления организации Всеволод Антоновский.
В подготовке статьи участвовала Наталья Заруцкая