Бизнес столкнулся со сложностями с получением банковских гарантий

Об усложнении процесса получения БГ «Ведомостям» рассказал предприниматель из строительной сферы, чья компания работает в том числе с контрактами в рамках 223-ФЗ. По его словам, с особенными трудностями сталкиваются исполнители, которым необходима сумма обеспечения выше 50 млн руб. Банки стали куда «пристальнее» проверять такие заявки и запрашивать больше документов у компаний, что приводит к «размазыванию» срока получения БГ, отмечает он. В прошлом году собеседник «Ведомостей» не мог получить гарантию семь месяцев. При этом срок заключения контракта после победы в торгах по 223-ФЗ составляет 20 дней, а ряд заказчиков требуют в качестве обеспечения именно БГ, добавляет он. В этой ситуации исполнители вынуждены перечислять на счет заказчика собственные средства в качестве обеспечительного платежа. «В конце прошлого года мы выиграли несколько торгов и были вынуждены таким образом заморозить 80 млн руб.», – говорит -собеседник.