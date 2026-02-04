Президент провел первое совещание по экономике в этом году

Президент провел первое совещание по экономике в этом годуОн призвал поддерживать экономический рост и не допускать при этом ускорение роста цен
Президент России Владимир Путин провел первое совещание по экономическим вопросам в этом году. В ходе него глава государства подвел итоги прошлого года и напомнил о прошлых поручениях правительству и ЦБ. По итогам 2025 г. темпы роста экономики замедлились до 1 после 4,3% в 2024 г. и 4,1% в 2023 г., отметил Путин, добавив, что это ожидаемое и «рукотворное» замедление экономической динамики ради борьбы с ростом цен.
Президент отметил, что происходит целенаправленное снижение инфляции – если в 2024 г. она была на уровне 9,5%, то по итогам прошлого года снизилась до 5,6%. «А мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий и организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов», – подчеркнул Путин.
В то же время в начале этого года рост цен ускорился – на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении. Президент подчеркнул, что рост цен связан «с перенастройкой налоговой системы, в частности с повышением НДС». Он отметил, что, по оценкам и правительства, и ЦБ, влияние этих факторов будет краткосрочным.
Тем не менее прогноз главы государства на конец года оказался выше ожиданий Минэкономразвития. По словам президента, к концу 2026 г. инфляция замедлится до 5%. Официальный прогноз правительства же предполагает инфляцию в районе таргета 4%. При этом ЦБ ожидает рост ИПЦ в диапазоне 4,5–5%.
Вице-премьер РФ Александр Новак 3 февраля дал более оптимистичную оценку. По его словам, экономика России в этом году вырастет на 1–1,3%, а инфляция будет на уровне таргета 4–4,5%. Он сообщил об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Банк России указал на проинфляционные риски из-за вторичных эффектов от январского ускорения роста цен из-за повышения НДС и других налогов и сборов. Это следует из бюллетеня «О чем говорят тренды», опубликованного 3 января 2026 г. Реформы могут дольше поддерживать инфляционные ожидания на высоком уровне, предупреждает ЦБ. Он отмечает, что ситуация с ростом цен в январе может «удлинить инерционный инфляционный «хвост» и замедлить дальнейшее снижение ИПЦ. Банк России предупреждает о возможном росте потребительского спроса и ответного роста цен.
Поручения президента
Путин в ходе совещания напомнил о задачах, которые поручил правительству и Центральному банку на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре.
«Задача очевидная: нам нужно добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда», – сказал Путин. Он добавил, что меры входят в План структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 г., его утвердило правительство в ноябре 2025 г.
«Прошу выполнять его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году. Имею в виду и увеличение темпов экономического роста, и снижение инфляции», – призвал Путин.
Президент указал на пути решения проблемы дефицита кадров. Он назвал приоритетной задачей повышение производительности труда в отдельных отраслях за счет внедрения автоматических систем и промышленных роботов, цифровых платформ и искусственного интеллекта.
Кроме того, важно улучшить структуру занятости в экономике, что предполагает создание «современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», указал президент.
В декабре Путин говорил, что важно обеспечить восстановление инвестиционной активности и решить структурные проблемы в отраслях экономики. Также необходимо удержать уровень инфляции по состоянию на конец 2026 г. в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России.
При этом темпы экономического роста замедлились в прошлом году и останутся невысокими в 2026 г., следует из прогнозов финансовых властей. Так, Банк России оценивает, что в IV квартале 2025 г. темп роста ВВП был в диапазоне от -0,5% до +0,5%. ВВП за весь 2025 год ЦБ ожидает на уровне 0,5–1%, в 2026 г. – 0,5–1,5%, в 2027 г. – 1,5–2,5%, в 2028 г. – 1,5–2,5%. Обновленный прогноз Центробанк представит 13 февраля по итогам предстоящего заседания Совета директоров по ключевой ставке.
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2025 г. до 1 с 2,5% в апреле. Министерство также изменило прогноз роста на 2026 г. – с 2,4 до 1,3%. Ведомство допускает восстановление экономики лишь с 2027 г., когда ВВП вырастет на 2,8%, а в 2028 г. – на 2,5% (оценка снижена с 3%). Обновленный прогноз министерство выпустит в апреле.
Тем не менее есть и позитивные сигналы, следует из бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды» от 3 февраля 2025 г. Регулятор указывает, что «в IV квартале экономическая активность выросла по сравнению с III кварталом, причем довольно заметно». Банк России связывает рост с потребительским спросом и отмечает значимый вклад расходов государства.
Задачи по обелению
Заявления президента в декабре касались также сокращения теневого сектора. Путин поручил кабмину и Центробанку реализовать план по «обелению» отдельных секторов экономики, в том числе на фоне повышения НДС, чтобы избежать ухода налогоплательщиков «в тень». Кабмин уже подготовил план, который предполагает обеление торговли в рамках ЕАЭС, внутренней торговли, рынка труда, оборота наличных денежных средств и цифровых валют, нелегального кредитования, а также рынка табачной и никотинсодержащей продукции. Сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней составит примерно 1 трлн руб. ежегодно начиная с 2027 г., говорил Новак в декабре.
Кроме того, президент в конце года потребовал побороть негативные тенденции в демографии, изменить структуру импорта товаров и услуг, в том числе расширить ввоз приоритетной продукции, не имеющей отечественных аналогов, а также повысить производительность труда и ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, госуправлении и социальной сфере. Президент поручил предоставить доклады по итогам исполнения поручений до 1 июня 2026 г.