Президент провел первое совещание по экономике в этом году

При этом темпы экономического роста замедлились в прошлом году и останутся невысокими в 2026 г., следует из прогнозов финансовых властей. Так, Банк России оценивает, что в IV квартале 2025 г. темп роста ВВП был в диапазоне от -0,5% до +0,5%. ВВП за весь 2025 год ЦБ ожидает на уровне 0,5–1%, в 2026 г. – 0,5–1,5%, в 2027 г. – 1,5–2,5%, в 2028 г. – 1,5–2,5%. Обновленный прогноз Центробанк представит 13 февраля по итогам предстоящего заседания Совета директоров по ключевой ставке.