Почему МВФ повысил прогноз по мировой экономике и понизил по российской

Почему МВФ повысил прогноз по мировой экономике и понизил по российскойРиском для глобального роста может стать усиление геополитической и торговой напряженности
Анастасия Бойко Глобальный экономический рост останется устойчивым на уровне 3,3% в 2026 г. после аналогичного результата в 2025 г., говорится в январском обзоре World Economic Outlook, подготовленном Международным валютным фондом (МВФ) в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Прогноз на этот год повышен на 0,2 процентных пункта (п. п.) с 3,1%, которые ожидались в октябре. В следующем году эксперты МВФ по-прежнему ожидают роста на 3,2%.
Неблагоприятные факторы, связанные с изменением торговой политики, компенсируются благоприятными, например ростом инвестиций в технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), указывают эксперты. Поддержку мировой экономике окажет фискальная и денежно-кредитная политики, а также «в целом благоприятные финансовые условия и адаптивность частного сектора».
Глобальную инфляцию в институте ожидают на уровне 3,8% в 2026 г. и 3,4% в 2027 г. Прогнозы по росту цен не изменились по сравнению с октябрьскими и предполагают более постепенное возвращение инфляции к целевому уровню в США, чем в других крупных экономиках, говорится в докладе.
В МВФ предупреждают, что риском для мировой экономики может стать усиление торговых противоречий, что вызовет неопределенность и окажет еще большее давление на деловую активность. Также может возникнуть «политическая или геополитическая напряженность, которая приведет к новым уровням неопределенности и нарушит глобальную экономику, оказывая влияние на финансовые рынки, цепочки поставок и цены на сырьевые товары». Больший дефицит бюджета и высокий государственный долг стран могут оказать давление на долгосрочные процентные ставки и, в свою очередь, на финансовые условия в целом, отмечают экономисты.
Среди рисков для мировой экономики эксперты также упоминают переоценку роста производительности труда за счет ИИ, которая может привести к «снижению инвестиций и спровоцировать резкую коррекцию финансового рынка». В то же время есть и другая сторона – инвестиции, связанные с ИИ, могут еще больше повысить активность и в конечном итоге привести к устойчивому росту.
Прогноз по регионам
Одновременно с улучшением прогнозов по мировой экономике эксперты снизили ожидания по росту ВВП России в 2026 г. до 0,8% (с 1% в октябрьском прогнозе) и до 1% в 2027 г. (с 1,1%). Это ниже ожиданий российского правительства. В последнем прогнозе Минэкономразвития, составленном в сентябре, в 2026 г. ожидается рост ВВП на 1,3%. При этом оценка МВФ попадает в диапазон прогноза ЦБ (предполагает рост ВВП от 0,5 до 1,5%). Кроме того, она совпадает с консенсус-прогнозом, составленным «Ведомостями»: хотя оценки экономистов варьировались от снижения на 2% до роста на 1,5%, среднее значение составило 0,8%. Декабрьский макроопрос аналитиков, проведенный ЦБ, предполагает рост ВВП в 2026 г. на 1,1%.
По экономике США эксперты МВФ повысили ожидания на 0,3 п. п. до роста на 2,4% в 2026 г., но понизили на 0,1 п. п. в 2027 г. – до 2%. В еврозоне прогноз на 2026 г. улучшился на 0,1 п. п. до +1,3%, на 2027 г. остался без изменений (+1,4%).
Экономика Китая в 2026 г. будет развиваться лучше прежних ожиданий – прогноз улучшен на 0,3 п. п. до +4,5%, в 2027 г. потенциал уменьшен на 0,2 п. п. до +4%. В Индии, как ожидают эксперты МВФ, ВВП также будет расти интенсивнее – прогноз на 2026 г. улучшен на 0,2 п. п. до 6,4%, аналогичные темпы ожидаются и в 2027 г. Экономики стран Латинской Америки будут расти на 0,1 п. п. медленнее, чем ожидалось ранее: увеличение ВВП составит 2,2%, в 2027 г. темпы ускорятся до 2,7%.
После выхода прогноза в октябре 2025 г. напряженность в торговле продолжала снижаться, но по-прежнему периодически обострялась, говорится в докладе. В частности, за торговой войной между Китаем и США, связанной с контролем за экспортом полупроводников и редкоземельных минералов, быстро последовало перемирие, отмечают эксперты фонда. В результате власти снизили двусторонние тарифы до ноября 2026 г. и ввели паузу в экспортном контроле. Кроме того, США отменили для всех стран тарифы на некоторые сельскохозяйственные продукты, компенсировав более высокие тарифы для определенных секторов. Общая эффективная тарифная ставка в США остается примерно на том же уровне, который предполагался в октябре 2025 г., отмечается в докладе.
Реалистичность
прогнозов МВФ Совокупная направленность монетарных и бюджетных политик в крупнейших странах мира в 2026 г. будет скорее сдерживать экономический рост, ожидает старший директор группы региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Вместе с выросшей неопределенностью в международных отношениях это может привести мир к росту ниже потенциала и ниже, чем в 2025 г., полагает он.
Рост мировой экономики больше 3% примерно стационарный на ближайшие годы, считает профессор РЭШ Олег Шибанов. По его словам, риски связаны с последствиями перестройки торговли. Например, по итогам 2025 г. Китай больше экспортировал в АСЕАН и меньше в США. Если «новые рынки» не смогут компенсировать снижение торговли с США, то и Китай, и Индия покажут меньший рост, ожидает эксперт. Положительные шоки могут прийти из ускоренного роста стран ЕС, но пока на это сложно рассчитывать, добавляет Шибанов.
Динамика мирового ВВП также может остаться близкой к росту 2025 г., считает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов. По его словам, дальнейшее торможение китайской экономики из-за демографического спада и перекредитованности будет уравновешено небольшим ускорением в США и еврозоне за счет фискального стимулирования. Потенциальным фактором риска является эскалация торговых войн, добавляет Головцов. Позитивным результатом может стать выраженное снижение ставки ФРС по сравнению с текущими прогнозами, считает эксперт.
Повышение оценки на 2026 г. отражает некоторое снижение опасений относительно последствий введения в США новых тарифов, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Глобальный экономический рост продолжается прежде всего за счет значительных инвестиций в технологический сектор и новые отрасли, а также сохраняющегося потребления, особенно со стороны более обеспеченных слоев населения, добавляет он.
Что с российской экономикой
МВФ регулярно оказывается пессимистично настроенным по отношению к российской экономике, отмечает Шибанов. Например, в январе 2023 г. МВФ ожидал спада ВВП России на 2,2%, хотя в итоге он оказался меньше – 1,4%. В связи с этим эксперт считает ожидаемые 0,8–1% консервативными. В умеренно консервативных сценариях рост российской экономики составит около или чуть выше 1% в 2026 г. – с учетом всех факторов, локальных и глобальных, считает Куликов.
«Разницу прогноза роста ВВП с 1 до 0,8% можно считать погрешностью, отличие не принципиальное», – говорит Головцов. По его словам, к реалистичному прогнозу можно отнести вероятность роста экономики к показателям, сопоставимым с фактом 2025 г. или чуть ниже из-за фискального ужесточения, низкой цены нефти Urals и крепкого рубля, которые будут отчасти уравновешены смягчением ДКП. Более позитивный результат может получиться при росте мировых цен на нефть или геополитической разрядке, ожидает эксперт.
Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков ожидает, что рост ВВП России ускорится в 2026 г. до 1–1,5% после 0,8–1% в 2025 г. По его словам, в наступившем году есть ряд факторов, способных поддерживать экономический рост. Это в том числе стимулирующее воздействие со стороны более мягкой ДКП (средняя ключевая ставка после рекордных 19,4% за 2025 г. может быть снижена до 13,5% в 2026 г.) и некоторое перераспределение госрасходов, отмечает Бирюков.