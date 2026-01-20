Почему МВФ повысил прогноз по мировой экономике и понизил по российской

Одновременно с улучшением прогнозов по мировой экономике эксперты снизили ожидания по росту ВВП России в 2026 г. до 0,8% (с 1% в октябрьском прогнозе) и до 1% в 2027 г. (с 1,1%). Это ниже ожиданий российского правительства. В последнем прогнозе Минэкономразвития, составленном в сентябре, в 2026 г. ожидается рост ВВП на 1,3%. При этом оценка МВФ попадает в диапазон прогноза ЦБ (предполагает рост ВВП от 0,5 до 1,5%). Кроме того, она совпадает с консенсус-прогнозом, составленным «Ведомостями»: хотя оценки экономистов варьировались от снижения на 2% до роста на 1,5%, среднее значение составило 0,8%. Декабрьский макроопрос аналитиков, проведенный ЦБ, предполагает рост ВВП в 2026 г. на 1,1%.