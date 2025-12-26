Что ждет экономику в 2026 году

Весь 2025 год прошел в спорах, есть ли рецессия в российской экономике. Летом на макроэкономической сессии ПМЭФа глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила состояние как «выход из перегрева», а глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что экономика находится «на грани перехода в рецессию», добавив, что «все наши цифры – это зеркало заднего вида». При этом технически (сокращение ВВП два квартала подряд) этого не произошло. К таким заявлениям нужно относиться ответственно, потому что обычно рецессию сопровождают и другие косвенные признаки – рост безработицы и снижение реальных зарплат, указывала Набиуллина. Президент России Владимир Путин осенью говорил, что экономике России еще далеко до рецессии. В ходе прямой линии глава государства сказал, что снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг властей, своеобразная плата за снижение инфляции. Она снизилась в ноябре до 6,64%, а по итогам года может оказаться в диапазоне 5,7–5,8%, хотя еще в январе была почти 10%.