Что ждет экономику в 2026 году

Что ждет экономику в 2026 годуРост ВВП замедлится в следующем году, но риск рецессии маловероятен
Экономика приближается к своему потенциалу, но риск рецессии в будущем году маловероятен, считают большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. Возможно дальнейшее охлаждение инвестиционной активности и снижение кредитоспособности российских компаний, но по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) эти риски будут отступать, полагают они. Рост ВВП замедлится в следующем году до 0,8% в годовом выражении после 0,9% в 2025 г., следует из консенсус-опроса 18 экономистов, проведенного «Ведомостями». Прогнозы аналитиков по динамике ВВП на 2026 г. варьируются от снижения на 2% до роста на 1,5%.
Весь 2025 год прошел в спорах, есть ли рецессия в российской экономике. Летом на макроэкономической сессии ПМЭФа глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила состояние как «выход из перегрева», а глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что экономика находится «на грани перехода в рецессию», добавив, что «все наши цифры – это зеркало заднего вида». При этом технически (сокращение ВВП два квартала подряд) этого не произошло. К таким заявлениям нужно относиться ответственно, потому что обычно рецессию сопровождают и другие косвенные признаки – рост безработицы и снижение реальных зарплат, указывала Набиуллина. Президент России Владимир Путин осенью говорил, что экономике России еще далеко до рецессии. В ходе прямой линии глава государства сказал, что снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг властей, своеобразная плата за снижение инфляции. Она снизилась в ноябре до 6,64%, а по итогам года может оказаться в диапазоне 5,7–5,8%, хотя еще в январе была почти 10%.