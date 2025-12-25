Шохин рассказал о дискуссионных вопросах на встрече Путина с бизнесом

Шохин пригласил президента на следующий год на съезд РСПП. Это юбилейный съезд, отметил он. «И не только съезд с круглой цифрой, но и сам союз наш будет отмечать 35-летие (РСПП был создан в 1991 г.). И учитывая, что вчера мы не все темы обсудили, я предложил продолжить это обсуждение на съезде», – сказал Шохин. Он напомнил, что на съезде президент обычно участвует в двух форматах – в публичной части, где он в том числе ведет диалог с аудиторией, делегатами съезда, и так называемой закрытой части, где он встречается с членами бюро РСПП. 23 декабря Шохин говорил, что РСПП рассчитывает провести съезд не позднее начала апреля.