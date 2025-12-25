Шохин рассказал о дискуссионных вопросах на встрече Путина с бизнесом

Шохин рассказал о дискуссионных вопросах на встрече Путина с бизнесомРечь идет о регулировании маркетплейсов и федеральном инвествычете
Бизнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 декабря поднимал как макроэкономические вопросы – о ключевой ставке, инфляции и курсе рубля, так и дискуссионные темы по регулированию маркетплейсов и федеральном инвествычете (ФИНВ). Об этом «Ведомостям» рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Встреча продлилась около двух часов – она началась чуть позже 22:00 и закончилась чуть раньше полуночи, сказал глава РСПП. По словам Шохина, на встрече было три докладчика – он сам, председатель «Деловой России» Алексей Репик, основательница Wildberries и генеральный директор РВБ Татьяна Ким.
Шохин пригласил президента на следующий год на съезд РСПП. Это юбилейный съезд, отметил он. «И не только съезд с круглой цифрой, но и сам союз наш будет отмечать 35-летие (РСПП был создан в 1991 г.). И учитывая, что вчера мы не все темы обсудили, я предложил продолжить это обсуждение на съезде», – сказал Шохин. Он напомнил, что на съезде президент обычно участвует в двух форматах – в публичной части, где он в том числе ведет диалог с аудиторией, делегатами съезда, и так называемой закрытой части, где он встречается с членами бюро РСПП. 23 декабря Шохин говорил, что РСПП рассчитывает провести съезд не позднее начала апреля.
О регулировании маркетплейсов
По словам Шохина, Ким было предложено выступить по социальным корпоративным программам, включая демографию, она на примере Wildberries рассказывала об этом. «Но президент воспользовался случаем и погонял по вопросам об отношениях платформ с банками, платформ с малым бизнесом и так далее. И, честно говоря, получился я бы сказал, разговор не предновогодний, а серьезное обсуждение», – отметил Шохин.
По его словам, президент попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину прокомментировать тему, также высказался первый вице-премьер Денис Мантуров. «Включились все, договорились о том, что конкуренция важна, конкуренция нужна и все должны все-таки искать компромиссы», – отметил он. По его словам, Набиуллина признала, что и «на стороне банков есть проблемы, поэтому она не является просто защитницей банков как таковых, она за справедливую конкуренцию». Президент оказался глубоко погружен в эту тему, добавил Шохин.
Недовольство банкиров скидками на крупных маркетплейсах, начавшееся в 2024 г., в ноябре вышло на новый уровень. После обвинений в недоплате налогов главы крупных розничных банков – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка – написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Они предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.
В середине ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что маркетплейсы в 2024 г. из-за скидок недоплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. «Сбер» рассчитал эту сумму через разницу между потенциальными выплатами НДС в бюджет и оценкой фактической уплаты НДС продавцами. Позже он пояснил «Ведомостям», что в споре банков с маркетплейсами проблема не в самих скидках, которые дают покупателям за оплату товара картой банка маркетплейса, а в вопросе равных условий конкуренции. Важно, чтобы маркетплейсы платили налоги так же, как и офлайн-магазины, считает он.
Вопрос скидок на маркетплейсах в ноябре комментировала и Набиуллина. По ее словам, цена на товар должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Позднее ЦБ пояснил, что регулятор считает справедливым, если покупатель может получать скидки и бонусы не только по карте банка платформы, но и по картам других банков. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент, говорится в комментарии ЦБ. Глава ЦБ написала письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках, писал «Коммерсантъ».
О федеральном инвествычете
По теме ФИНВ «был элемент дискуссии, даже членов правительства между собой», рассказал глава РСПП «Ведомостям». По его словам, Минфин не поддерживает радикальные предложения Минэкономразвития о расширении механизма, указал Шохин. По его словам, президент предложил найти этот компромисс, который позволит инструмент федерального инвестиционного налогового вычета использовать хотя бы в объеме, который заложен был в бюджет этого года, а именно 150 млрд руб. По оценкам РСПП, за три прошедших квартала было выбрано 11 млрд руб., а до конца года в лучшем случае это будет 20 млрд.
23 декабря Шохин говорил журналистам, что бизнес предлагает расширить список отраслей для получения ФИНВ, и эти предложения были поддержаны Минэкономразвития. Инструмент ФИНВ заработал с 2025 г. – он позволяет уменьшить налог на прибыль на 3% от капвложений в машины, оборудование и запатентованные нематериальные активы. Вычет призван был нивелировать повышение налога на прибыль с 20 до 25%, он позволяет снизить федеральную часть налога с 8% до 3%. Сейчас право на вычет имеют организации в таких отраслях: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, научные исследования и разработки, телекоммуникации и информационные технологии.
Уже приняты поправки в Налоговый кодекс, в том числе по инициативе РСПП о том, что можно этот федеральный инвестиционный налоговый вычет использовать внутри группы, перераспределять его, напомнил Шохина. «По оценкам Минфина, это может привести к тому, что раза в три увеличится выборка средств на этот вычет», – говорит он.
По словам Шохина, со стороны бизнеса есть предложения, они довольно плотно обсуждались на встрече с президентом. В частности, деловые объединения – РСПП, «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата – предлагают увеличить процент, который может быть вычтен, вплоть до 8% – то есть до обнуления федеральной части налога на прибыль – для активно инвестирующих компаний.
Также бизнес предлагает увеличивать размер инвестиций, которые могут подпадать под вычет, с 3% до 12%. «Но здесь Минфин осторожничает, считая, что могут зашкалить цифры этих вычетов», – говорит Шохин. По его словам, в нынешних условиях, когда даже при самых амбициозных масштабах этого вычета речь идет о 150 млрд – максимум 300 млрд руб., речь идет о стимулировании наиболее важных с точки зрения технологического лидерства и оживления экономики направлениях. Кроме того, инвестиции многократно превышают размер вычета и оцениваются в 30 трлн руб. в год, добавил Шохин.
Также РСПП предлагал донастроить механизм так, чтобы его можно было совмещать с другими льготными инструментами. Например, с соглашениями по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «Деловая Россия» предлагает разрешить также использование преференций по региональному инвествычету и федеральному, говорил Шохин 23 декабря.
О макроэкономике
«Тема оживления экономики и перехода от охлаждения к оттепели экономической обсуждалась тоже», – сказал Шохин.
По его словам, участникам встречи казалось, что может быть более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 г. «Понимаем, что Центральный банк хотел бы посмотреть проинфляционное влияние повышения НДС и ряда других налогов – в частности, снижение порогов уплаты НДС для малого бизнеса. Но это уже будет все-таки февраль, середина как минимум февраля, поэтому к тому времени уже будет более-менее понятно», – говорит Шохин.
По его словам, разрыв между инфляцией в 6% и ставкой 16% чересчур велик. Оценки и опросы РСПП показывают, что чувствительность ставки, которая формирует инвестиционный аппетит и дает возможность не только обслуживать старые кредиты, но и инвестировать в развитие, – составляет ниже 12%, сказал Шохин. По его словам, в 2026 г. бизнес ждет низкую инфляцию 4-4,5% и ставку в районе «близкой к однозначной цифре».
Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. Решение совпало с консенсус-опросом аналитиков, проведенном «Ведомостями». Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, ставка в следующем году будет в диапазоне 13-15%.
Курс рубля
Еще одна тема, которая обсуждалась на встрече, это курс рубля, сказал Шохин. «Тоже нам кажется, что, как минимум, должна быть большая определенность в курсе, потому что в начале 2025 г. многие ориентировались на курс 95-100 руб./$, получилось 80 руб./$ и даже меньше. А в следующем году эксперты и компании разошлись в своих оценках. Одни считают, что будет 100 руб./$, другие – что 50 руб./$ будет», – отметил Шохин.
По его словам, та волатильность, которая сложилась, позволяет существовать такому разбросу. «Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 г. и в конце 1990-х. Но тем не менее использовать рыночные инструменты валютного регулирования вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить и тем самым предсказуемость повысить для экспортеров», – указал Шохин. Это чувствительный момент, указал глава РСПП. По опросам РСПП, 40% компаний говорят, что они сократили экспорт и даже остановили многие экспортные программы именно из-за курса, а не только из-за ограничений и логистики, сказал глава РСПП.
Курс доллара упал с начала года на 23,32%, по данным Банка России на 25 декабря. В начале января он был на уровне 102,3 руб./$, а к концу декабря снизился до 78,44 руб./$. Динамика курса вынудила участников макроопроса ЦБ пересмотреть прогнозы по курсу рубля: оценки на декабрь предполагают укрепление российской валюты на 1,4–4,6% по сравнению с октябрьским опросом. На 2025 год аналитики ожидают 83,8 руб./$, в 2026 г. – 90,3 руб./$, на 2027 г. – 97,6 руб./$, по итогам 2028 г. – 102,0 руб./$.
Минэк также пересмотрел прогноз на 2025 г. в сторону укрепления рубля. Изначально в бюджет был заложен курс 94,3 руб./$, теперь ведомство ждет 86,1 руб./$ на конец года. В дальнейшем курс рубля будет слабеть, полагает Минэкономразвития. Оно прогнозирует в среднем 92,2 руб./$ в 2026 г., 95,8 руб./$ в 2027 г. и 100,1 руб./$ в 2028 г.
Плата за экологию
Еще одна тема, которую поднимали на встрече, касалась экологии, сказал Шохин. Бизнес беспокоят неналоговые платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, отметил Шохин. «С января 2025 г. идет повышение этих платежей. И к 2030 г. они увеличатся в 20 раз в среднем по ключевым загрязняющим веществам. Мы договорились и начнем сейчас плотно работать. Спасибо Владимиру Владимировичу. Он фактически на встрече дал поручение Минприроды, Александру Козлову, – до мая проработать вопрос о более взвешенном подходе к этим платежам, которые в 2027-2028 гг. должны по экспоненте вырасти», – сказал Шохин.
Ранее РСПП просил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 гг., которые утверждены распоряжением правительства от 1 сентября 2025 г. Об этом «Ведомости» писали 7 октября.
Распоряжение, вступающее в силу с 1 января 2026 г., предусматривает «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет, отмечалось в письме. В 2026 г. для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. К 2030 г. ставки сбора вырастут более чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду. Такая индексация предусмотрена и в отношении большинства крупнотоннажных вредных веществ, таких как оксиды углерода и серы, фториды, пыль всех видов, сбросы нефтепродуктов, соединений азота и проч., говорилось в письме РСПП.
Демографические вопросы
Также обсуждались темы, связанные с социальными программами компаний, в частности, с корпоративными демографическими программами, отметил Шохин. «Это тема, которую президент часто поднимает на различных встречах. Мы зафиксировали, что компании ощущают высокий уровень социальной ответственности. Этим занимаются», – сказал Шохин. Кроме того, законодатель по инициативе президента решил освободить от налогов и страховых взносов единовременные выплаты на рождение детей до 1 млн руб., напомнил он.
Госдума летом приняла поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают с 50 000 до 1 млн руб. не облагаемую НДФЛ сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка. Мера поддержки также касается семей, усыновивших ребенка в возрасте до одного года. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 г. Закон появился после поручения президента, которое он дал 20 декабря 2024 г. на заседании Госсовета, посвященного вопросам поддержки семей в России. Глава государства предложил увеличить не облагаемую НДФЛ и страховыми взносами сумму единовременной выплаты до 1 млн руб. и при начислении налога на прибыль – относить такие расходы компаний к экономически обоснованным.
Российские компании должны активнее стимулировать рождаемость среди своих сотрудников, говорила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина 13 февраля. Она подчеркнула, что сейчас корпоративная политика компаний редко предусматривает меры поддержки новых рождений, а размер единовременной выплаты при рождении ребенка в большинстве организаций не превышает 50 000 руб. Стимулирующего эффекта выплата в таком размере не имеет, заявила Баталина.