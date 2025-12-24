Газета
Главная / Политика /

Путин поручил найти гибкое решение по льготам для многодетных семей

Люди не должны терять меры поддержки при повышении доходов
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства России поручил найти гибкое решение, при котором многодетные семьи не будут терять меры поддержки, когда у них повышаются доходы.

«Вы знаете, дело в том, что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленные критерии. <...> Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи», – сказал российский лидер.

19 декабря в ходе прямой линии Путин выслушал обращение жительницы Тюмени, которая рассказала, что при росте доходов семьи социальная поддержка со стороны государства сокращается или полностью отменяется. Глава государства назвал ошибкой подобные отказы. Он подчеркнул, что эта практика дестимулирует и фактически наказывает семьи за стремление улучшить свое материальное положение.

8 декабря президент России отметил, что пока принятых мер в сфере демографии недостаточно. Он напомнил, что рождаемость продолжает снижаться, поэтому поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство.

