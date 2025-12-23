Минфин разрабатывает новые инструменты по выводу бизнеса из «серой» зоны

Минфин разрабатывает новые инструменты по выводу бизнеса из «серой» зоныВ их числе – изменения в администрировании косвенных налогов
Минфин разрабатывает меры для вовлечения бизнеса, находящегося в «серой зоне», в налогооблагаемый оборот. Об этом замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов рассказал на встрече с бизнесом по вопросам налоговой и таможенной политики, организованной компанией Б1. Министерство видит потенциал по выводу бизнеса из тени и повышению собираемости за счет новых инструментов администрирования косвенных налогов, в первую очередь внутри ЕАЭС, отметил он.
Одним из них станет анонсированная ранее система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), сообщил Сазанов.
«Обсуждается возможность введения обеспечительного платежа, который будет гарантировать последующую уплату необходимых платежей при ввозе товаров в рамках ЕАЭС. По нашим прогнозам, это может помочь в борьбе с уклонительными практиками», – сказал Сазанов (его слова приводит пресс-служба Минфина).
По его словам, СПОТ поможет обелить «серые зоны» во взаимной торговле с ЕАЭС из-за применения современных информационных и технических решений и кооперации нескольких ведомств, в частности ФТС и ФНС.
Таможенная служба анонсировала разработку системы еще в 2023 г. В плане деятельности ФТС указывалось, что ведомство планирует направить в Минфин свои предложения по проекту ее «дорожной карты» до 21 мая 2024 г., однако никакие нормативные акты так и не были приняты.
Создание и внедрение СПОТ станет одной из важнейших задач налоговой и таможенных служб в будущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии ФНС в конце ноября. Система будет контролировать поставки товаров из стран Содружества, уплату налогов, цены на эти товары и номенклатуру по ним, уточнил он.
Концепцию создания СПОТ и дорожную карту по ее реализации в середине ноября утвердил и опубликовал кабмин. В документе, в частности, указано, что причиной для появления системы стало значительное число случаев уклонения недобросовестных лиц от уплаты налогов с помощью поставки товаров ликвидированным или техническим компаниям без представления необходимых документов в налоговые органы.
Создавать СПОТ планируется в два этапа: с 1 апреля по 30 июня она будет работать в тестовом режиме, а затем — в рабочем.
Внедрение этой системы войдет в масштабный план по обелению экономики, который сейчас разрабатывает правительство. Помимо регулирования торговли внутри ЕАЭС, работа будет вестись по ряду других направлений, отмечал в начале декабря вице-премьер Александр Новак. Среди них, в частности, внутренняя торговля, рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, а также продажа табачной продукции.
По расчетам Минфина, запуск СПОТ обеспечит бюджету дополнительные поступления в объеме 300 млрд руб. за три года – с 2026 г. по 2028-й.
Кроме того, Минфин планирует продлить до 2030 г. отсрочку по учету для уплаты налогов штрафов при нарушениях иностранных контрагентов, рассказал Сазанов. Сейчас эта мера установлена до 2026 г. Она позволяет компаниям признавать доходы от присужденных штрафов с иностранных контрагентов из недружественных стран на дату поступления денег. По общему же правилу они используются в расчете налога на прибыль с момента их подтверждения должником или вступления в силу решения суда.
Также министерство планирует обсудить с регионами возможность налогообложения долговых цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил Сазанов.
«Сначала было необходимо согласовать и закрепить понятие долгового ЦФА в отраслевом законодательстве. Только теперь Минфином может быть проработано соответствующее регулирование для данного вида ЦФА в Налоговом кодексе. <...> Поскольку изменения касаются налога на прибыль и часть бюджетных поступлений по ним затрагивает интересы региональных бюджетов, необходимо получить мнение субъектов РФ», – отметил он.
Сейчас правительство работает над планом обеления экономики. По поручению президента подготовку законодательных изменений для реализации плана перенесли на начало 2026 г. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил внести в кабмин проекты законов до конца января, а в Госдуму — до 1 марта, писали «Ведомости» 19 декабря.