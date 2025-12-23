Минфин разрабатывает новые инструменты по выводу бизнеса из «серой» зоны

Кроме того, Минфин планирует продлить до 2030 г. отсрочку по учету для уплаты налогов штрафов при нарушениях иностранных контрагентов, рассказал Сазанов. Сейчас эта мера установлена до 2026 г. Она позволяет компаниям признавать доходы от присужденных штрафов с иностранных контрагентов из недружественных стран на дату поступления денег. По общему же правилу они используются в расчете налога на прибыль с момента их подтверждения должником или вступления в силу решения суда.