За что хвалили ФНС на юбилейной расширенной коллегии

Налоговая служба ассоциируется с качеством и среди других ведомств за эти годы появилось расхожее выражение «сделать как у налоговой», подчеркнул вице-премьер. ФНС умудряется внедрять такие решения, которые производят «маленькую промышленную революцию» и меняют уклад жизни людей, отметил Григоренко. В своем выступлении он представил топ-10 внедренных налоговой службой сервисов, которые «произвели эффект разорвавшейся бомбы». Среди них, в частности, федеральная информационная адресная система (агрегирует данные обо всех объектах недвижимости. – «Ведомости»), личный кабинет налогоплательщика, который сегодня насчитывает 64 млн пользователей, сервис «Старт бизнеса онлайн», система НДС-администрирования АСК НДС-2, онлайн-кассы. Кроме того, в топ вошел сервис для самозанятых на сайте «Мой налог», налоговый мониторинг и единый налоговый счет.