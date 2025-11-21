Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

За что хвалили ФНС на юбилейной расширенной коллегии

Служба отмечает 35 лет с момента основания
Дарья Мосолкина
Пресс-служба ФНС
Пресс-служба ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) отмечает 35-летний юбилей. За это время она стала безусловным технологическим лидером среди государственных органов, отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая с приветственным словом на расширенной коллегии ведомства. По его словам, ФНС сейчас – это целый бренд, вмещающий современные и удобные сервисы и решения.

Налоговая служба ассоциируется с качеством и среди других ведомств за эти годы появилось расхожее выражение «сделать как у налоговой», подчеркнул вице-премьер. ФНС умудряется внедрять такие решения, которые производят «маленькую промышленную революцию» и меняют уклад жизни людей, отметил Григоренко. В своем выступлении он представил топ-10 внедренных налоговой службой сервисов, которые «произвели эффект разорвавшейся бомбы». Среди них, в частности, федеральная информационная адресная система (агрегирует данные обо всех объектах недвижимости. – «Ведомости»), личный кабинет налогоплательщика, который сегодня насчитывает 64 млн пользователей, сервис «Старт бизнеса онлайн», система НДС-администрирования АСК НДС-2, онлайн-кассы. Кроме того, в топ вошел сервис для самозанятых на сайте «Мой налог», налоговый мониторинг и единый налоговый счет.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её