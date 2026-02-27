Индекс промпроизводства упал в годовом и месячном выражении

При этом сезонно скорректированная динамика по обработке упала на 4,3% месяц к месяцу. Авторы «Твердых цифр» поясняют, что высокая волатильность сектора стала привычной и связана с отраслями, которые показывают наиболее непредсказуемые результаты, такими как производство прочего транспорта и готовых металлических изделий. При этом на более длинных горизонтах эти колебания обычно сглаживаются. Но в этом январе спад не сопровождался ухудшением динамики наиболее волатильных отраслей. С поправкой на сезонность рост продолжился и в прочем транспорте, и в готовых металлических изделиях, и в электронике и оптике, подчеркивают аналитики «Твердых цифр».