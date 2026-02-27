Индекс промпроизводства упал в годовом и месячном выражении

Индекс промпроизводства упал в годовом и месячном выраженииСильнее выпуск продукции замедлился у производств табачных изделий и авто
Промышленное производство в январе 2026 г. сократилось на 0,8% год к году, а относительно декабря – на 23,7%, сообщил Росстат. Снижение происходит после всплеска в декабре 2025 г., когда рост показателя составил 3,7% год к году (в ноябре – 0,4%). Последний раз спад в годовом выражении был зафиксирован в феврале 2025 г. – тогда показатель сократился на 0,9%, следует из данных Росстата.
Наибольшее снижение в январе показали отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 7% год к году и 26,6% к декабрю. Выпуск в обрабатывающих производствах упал на 3% в годовом выражении и на 37,5% месяц к месяцу. Напротив, нарастил показатели энергетический сектор – на 7,5% в годовом выражении и 5,7% месяц к месяцу против декабрьских -0,7% год к году и +16,4% к ноябрю.
Наиболее заметный негативный результат в январе показали производство табачных изделий (-23% год к году), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-21,3%), электрического оборудования (-17,5%), одежды (-17,2%). Самый позитивный – производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) – +24,5%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,8%), производство прочих готовых изделий (+3,1%).
Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5% в годовом выражении и снизилась на 4,6% к декабрю.
В январе 2026 г. индекс предпринимательской уверенности с сезонной корректировкой снизился в сырьевых отраслях на 1,2 п. п. до -5,7% к декабрю 2025 г., следует из опроса Росстата «Деловая активность организаций в январе 2026 г.». В обрабатывающих отраслях он вырос на 1,6 п. п. до 0,7%.
Промышленное производство в 2025 г. выросло на 1,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2025 г. в Госдуме 25 февраля. Фармацевтика и медицинская промышленность растут быстрее других отраслей: выпуск лекарств увеличился почти на 15%, а медизделий – на 10%, сообщил Мишустин. Он добавил, что транспортное машиностроение выросло практически на треть, число роботов выросло более чем в полтора раза.
В январе промпроизводство снизилось на 2% месяц к месяцу с сезонной корректировкой, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Они указывают, что с корректировкой на сезонность добыча сократилась на 0,1% к декабрю, поскольку импульс от снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ исчерпан. В начале ноября восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу на 137 000 барр. в сутки в декабре, а затем приостановить дальнейшее повышение в январе – марте.
При этом сезонно скорректированная динамика по обработке упала на 4,3% месяц к месяцу. Авторы «Твердых цифр» поясняют, что высокая волатильность сектора стала привычной и связана с отраслями, которые показывают наиболее непредсказуемые результаты, такими как производство прочего транспорта и готовых металлических изделий. При этом на более длинных горизонтах эти колебания обычно сглаживаются. Но в этом январе спад не сопровождался ухудшением динамики наиболее волатильных отраслей. С поправкой на сезонность рост продолжился и в прочем транспорте, и в готовых металлических изделиях, и в электронике и оптике, подчеркивают аналитики «Твердых цифр».
В январе 2026 г. снижение деловой активности в обрабатывающей промышленности замедлилось за счет улучшения спроса, говорится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБа. Если в декабре Индекс деловой активности в обработке составлял 48,1, то в январе он вырос до 49,4. Тем не менее показатель ниже 50 отражает снижение показателей в отрасли.
Эксперты ВЭБа прогнозируют рост промышленного производства в этом году на 2,4%. В «Сбере» считают, что промышленное производство увеличится на 2,2% год к году в 2026 г. Вице-премьер Денис Мантуров 26 декабря 2025 г. заявил, что рост промышленного производства в 2026 г. может составить 2,5–3%. Он пояснил, что стимул дадут фармацевтика, радиоэлектроника, химическая промышленность, металлургия и автомобилестроение. Эти отрасли сохранят лидерские позиции в 2026 г. благодаря долгосрочным инвестиционным циклам и государственному заказу, отметил Мантуров.