Что Мишустин рассказал об итогах работы правительства в прошедшем году

В прошлом году правительству и парламенту удалось разработать и принять «сложный бюджет», для чего был реализован ряд «непростых решений», в том числе по изменению налоговой системы, напомнил Мишустин. С начала текущего года вступили в силу нормы о повышении ставки НДС с 20 до 22%, а также о расширении периметра плательщиков этого налога – в него вошли компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения с годовым доходом выше 20 млн руб. Для укрепления технологической кооперации и экономики в целом власти принимали меры по сохранению инвестиционной привлекательности России, приток средств в основной капитал удалось сохранить «примерно на уровне предыдущего года», подчеркнул премьер.