Что Мишустин рассказал об итогах работы правительства в прошедшем году

Что Мишустин рассказал об итогах работы правительства в прошедшем годуКабмин продолжит стимулировать инвестиции и рост производительности труда
Председатель правительства России Михаил Мишустин 25 февраля выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства – он прошел раньше, чем в прошлые годы. Премьер не только подводил итоги 2025 г., но и говорил о задачах кабмина, коих назвал шесть.
Первая и основная задача – это «сбережение и приумножение нашего народа». Здесь важно сконцентрироваться на повышении благополучия семей с детьми, а также людей разных поколений, совершенствуя действующие меры поддержки и внедряя новые, подчеркнул он.
Второе направление – формирование платформы для обеспечения темпов роста отечественной экономики не ниже мировых, чтобы усилить долгосрочное и устойчивое развитие государства, рассказал премьер. «Действовать будем по комплексу направлений – от создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в передовых отраслях до расширения выпуска конкурентоспособных отечественных товаров», – отметил он
Еще одна задача – изменение структуры внешней торговли с фокусом на поставки высокотехнологичной продукции. Сделать это можно через укрепление экономики предложения, а также запуск востребованных инвестпроектов, указал он. Четвертая цель – продолжение формирования прозрачной конкурентной деловой среды, продолжил Мишустин. Пятая задача – дальнейшее повышение производительности труда. В частности, за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений, отметил он. Заключительное, шестое, направление работы кабмина в 2026 г. – постоянное технологическое обновление через появление отечественных инноваций, заключил Мишустин.
Чем запомнился прошлый год
Россия продолжает развиваться вопреки нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и экономическом развитии, сообщил он. Основные приоритеты кабмина сконцентрированы на реализации новых национальных проектов, многие из которых ориентированы на технологическое лидерство. ВВП России в прошлом году увеличился на 1%, а за три года – более чем на 10%, что не просто соответствует общемировому уровню, но и опережает его, добавил премьер.
В прошлом году правительству и парламенту удалось разработать и принять «сложный бюджет», для чего был реализован ряд «непростых решений», в том числе по изменению налоговой системы, напомнил Мишустин. С начала текущего года вступили в силу нормы о повышении ставки НДС с 20 до 22%, а также о расширении периметра плательщиков этого налога – в него вошли компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения с годовым доходом выше 20 млн руб. Для укрепления технологической кооперации и экономики в целом власти принимали меры по сохранению инвестиционной привлекательности России, приток средств в основной капитал удалось сохранить «примерно на уровне предыдущего года», подчеркнул премьер.
В прошлом году активно использовались меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), например программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, помощь региональных гарантийных организаций и др. Это привело к тому, что число субъектов МСП выросло почти на 4% и превысило 6,8 млн. «Это самое большое значение за весь период формирования реестра таких предприятий», – подчеркнул Мишустин. Еще один механизм, направленный на «снятие барьеров, сокращение инвестиционного цикла и упрощение процедур для предпринимателей», – принятая в конце прошлого года Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, отметил он.
Одним из серьезных вызовов для правительства в прошлом году стала инфляция, рассказал Мишустин. По его словам, замедление роста цен было достигнуто благодаря совместной работе правительства и Центробанка, а также формированию экономики предложения. Премьер подчеркнул, что власти продолжают работать над снижением инфляции.
В России по-прежнему низкий уровень безработицы, напомнил премьер. Значительная часть работы правительства в прошедшем году была сосредоточена на повышении производительности труда, в результате доля предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в такие проекты, выросла до 25%, добавил он. В первую очередь речь идет об ускоренном внедрении новейших технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта и роботизации. Сейчас необходимо четко понимать, сколько специалистов и по каким направлениям не хватает, для чего был создан прогноз кадровой потребности отраслей, уверен он.
Поддержка семей и другие меры социальной политики
Один из ключевых фокусов работы правительства в прошлом году касался улучшения качества жизни семей с детьми и повышения рождаемости, рассказал Мишустин. Вся политика государства выстраивается вокруг их интересов и такая развитая система поддержки позволяет обеспечить людям гарантии, «что в любой жизненной ситуации они не останутся один на один со своими проблемами», подчеркнул он.
Среди ключевых мер, принимаемых кабмином: адресная помощь семьям с детьми с низкими доходами через единое пособие, увеличение вдвое стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей, а также регулярная индексация материнского капитала и социальных пособий, отметил он. Также вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей, научных организаций, также в страховой стаж стали включаться все периоды ухода за детьми до полутора лет.
Также правительство дополнительно простимулировало работодателей участвовать в поддержке семей, напомнил Мишустин. С начала прошлого года сумма не облагаемой налогами единоразовой выплаты при рождении ребенка выросла с 50 000 до 1 млн руб. Кроме того, в 2025 г. кабмин запустил механизм семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Предварительно им сможет воспользоваться более 4 млн семей, добавил Мишустин. «Стремимся, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным для людей. В автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства оказываются уже 70 федеральных мер поддержки», – отметил премьер.
Еще один фокус кабмина – доходы пожилых граждан, добавил Мишустин. Он напомнил, что в прошлом году в два этапа были повышены страховые пенсии в 9,5% и возобновлена их индек-сация для работающих граждан.
Сложности для кабмина
Прошлый год был сложным для правительства сразу по нескольким направлениям, отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Первое – это, конечно, ускорившаяся инфляция, создававшая реальную угрозу макроэкономической стабильности, говорит эксперт. Второе – это реагирование на санкции и в целом неблагоприятную мировую среду, в которой обострились тенденции деглобализации и активизировались торговые войны. «Западные страны продолжили усиливать давление, создавая все новые барьеры для внешней торговли России. По итогам 2025 г. мы видим, что удалось избежать наихудшего сценария, а импортные и экспортные потоки удалось сохранить», – отмечает Еремкин.
Кроме того, вызовом для властей была бюджетная устойчивость. Поступления по целому ряду налогов оказались в 2025 г. ниже плана, что связано как с санкционным давлением, так и с неблагоприятной мировой конъюнктурой на сырьевых рынках, отмечает Еремкин. В то же время удалось нарастить ненефтегазовые доходы бюджета и оптимизировать некоторые расходы, что позволило стабилизировать государственные финансы.
В 2026 г. продолжится работа над вопросами социально ориентированной политики, развития медицины, поддержки семей с детьми, отмечает заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Также останутся важными вопросы достижения технологического лидерства, развития научного потенциала, а также тема ценообразования и инфляционных процессов, говорит Коваленко. По ее словам, важными будут вопросы, связанные с поддержкой и развитием приграничных регионов и новых территорий.
В этом году правительство продолжит строить новую платформу российской экономики, связанную с новыми высокотехнологичными рабочими местами, повышением производительности труда и развитием конкурентной предпринимательской среды, говорит заведующий кафедрой факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Дмитрий Ряховский.
Ключевыми задачами, стоящими перед правительством на этот год, являются продолжение построения новой платформы российской экономики, рост высокотехнологичных рабочих мест, рост производительности труда, развитие конкурентной предпринимательской среды, а также сохранение и расширение социальной поддержки населения и повышение качества жизни граждан.
Наиболее сложной задачей будет обеспечение технологического лидерства путем ускоренного внедрения новых технологий, считает Еремкин. «В условиях затрудненного сотрудничества со многими странами, в том числе и дружественными, сузившихся возможностей технологичного импорта, утечки мозгов и ограниченных финансовых ресурсов технологическое лидерство, а не просто технологическая независимость представляется труднодостижимым», – подчеркивает эксперт. Кроме того, важно восстановить темпы роста экономической и инвестиционной динамики – это вопрос и усиления роли импорта передовых технологий, и обеления экономики, и бюджетной консолидации, и новых инструментов поддержки.
О чем спрашивали премьера депутаты
В ходе заседания депутаты активно пользовались возможностью задать вопросы премьер-министру. Один из ключевых вопросов, который волнует парламентариев, – неудовлетворительное состояние коммунального хозяйства при одновременном росте тарифов ЖКХ. Отвечая на вопрос, Мишустин рассказал о том, какие меры сейчас обсуждает правительство. В частности, необходимо расширить полномочия ФАС в области регулирования тарифов. «Мы на сегодняшний день хотим дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», – сказал Мишустин. Он напомнил также, что в прошлом году регионам было списано 228 млрд руб. задолженности, которые будут направлены на обновление коммунальной инфраструктуры.
Также премьер, отвечая на вопрос депутатов, коснулся и темы возможных способов покрытия дефицита бюджета. Он рассказал, что накануне обсуждал этот вопрос на многочасовой встрече президента с правительством и ЦБ. По его словам, было рассмотрено «очень большое количество подходов». Как позже пояснил министр финансов Антон Силуанов журналистам, доля нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета снижается и правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, а именно снижение базовой цены нефти. Это необходимо для сохранения фонда национального благосостояния и уменьшения давления на валютный рынок. Согласно принятому осенью бюджету, на 2026 г. запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.
Отдельно депутаты и глава правительства затронули ряд других вопросов. Например, Мишустин поддержал дифференциацию ставки семейной ипотеки в зависимости от количества детей, а также принятие дальнейших мер по регулированию ввоза иностранной рабочей силы.
В целом в ходе подготовки к отчету правительства в Госдуму поступило около 12 000 вопросов, отметил ее председатель Вячеслав Володин. В зале присутствовали руководители деловых объединений Александр Шохин, Сергей Катырин, а также руководители «Деловой России», «Опоры России», большое представительство вузов.