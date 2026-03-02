Минфин предложил поправки для «смягчения» перехода МСП к налоговым изменениям

Минфин предлагает с 1 апреля и до конца текущего года освободить от НДС компании и ИП в сфере общепита, применявшие упрощенную или патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), если они с текущего года стали плательщиками этого налога. При этом им не нужно будет соблюдать условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону. Сейчас на бизнес из сферы общепита распространяется общий порядок освобождения от НДС с соблюдением ряда условий. Среди них, помимо необходимости поддержания уровня зарплаты не ниже, чем по региону, объем доходов от этого вида деятельности должен быть как минимум 70%, а объем выручки – не более 3 млрд руб.