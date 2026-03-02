Минфин предложил поправки для «смягчения» перехода МСП к налоговым изменениям

Минфин предложил поправки для «смягчения» перехода МСП к налоговым изменениямС начала года предприниматели с годовым доходом от 20 млн рублей платят НДС и не могут использовать патенты
Минфин предложил правительству поправки в Налоговый кодекс (НК), которые позволят МСП сохранить доступ к отдельным мерам поддержки «для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
С начала текущего года общая ставка НДС выросла на 2 п. п. – с 20% до 22%. Кроме того, продолжилось снижение порога доходов предприятий и ИП, которые должны будут исчислять и платить его. Первоначально предполагалось, что предприниматели с доходом выше 10 млн руб. начнут делать это уже с 2026 г. Однако после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог будет опускаться на 5 млн в год, начиная с 20 млн в 2026 г. В 2027 г. он составит 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.
Минфин предлагает с 1 апреля и до конца текущего года освободить от НДС компании и ИП в сфере общепита, применявшие упрощенную или патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), если они с текущего года стали плательщиками этого налога. При этом им не нужно будет соблюдать условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону. Сейчас на бизнес из сферы общепита распространяется общий порядок освобождения от НДС с соблюдением ряда условий. Среди них, помимо необходимости поддержания уровня зарплаты не ниже, чем по региону, объем доходов от этого вида деятельности должен быть как минимум 70%, а объем выручки – не более 3 млрд руб.
В конце декабря в ходе прямой линии президента России Владимира Путина к нему обратился владелец пекарни «Машенька» из подмосковного города Люберцы Денис Максимов. Он рассказал, что с 2026 г. будет вынужден перейти на УСН и платить НДС, для чего необходимо будет нанять бухгалтера, а также добавил, что, вероятнее всего, будет вынужден закрыть бизнес. Путин в ответ напомнил о существовании разных форм поддержки и подчеркнул, что производственный бизнес не должен пострадать из-за налоговых новаций.
Другие меры
Согласно предложениями Минфина, предприниматели, утратившие с 2026 г. право на применение ПСН, получат возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты по НДС на товары, работы, услуги и имущественные права, не использованные при применении ПСН. Еще одна мера – право уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, которые бизнес получил в виде предварительной оплаты (аванса) в прошлом году, когда обязанность платить налог еще не возникла.
Кроме того, в доход новых плательщиков НДС предлагается не включать полученное от процентов по вкладам и остатков на счетах в российских банках. Это право получат предприниматели с доходом в 2025 г. не выше 60 млн руб. Аналогичное правило будет касаться ИП, которые с текущего года утратили право на применение ПСН.
Отдельный блок новых мер касается расширения и продления права предпринимателей на выбор подходящей им системы налогообложения. Так, если по итогам прошлого года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения (ОСН), превысили 20 млн руб., он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 г. Уведомить об этом налоговую нужно будет не позднее 25 апреля. ИП, которые ранее использовали ПСН с УСН, в такой же срок смогут изменить объект налогообложения по УСН («доходы» либо «доходы минус расходы») для периода 2026 г. По задумке Минфина это даст бизнесу больше времени на выбор подходящей системы и «взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам».
Также министерство предлагает несколько упростить применение пониженных страхвзносов. В частности, исключить условие об обязательной доле доходов от основного вида деятельности за предыдущий год не менее 70% для МСП из сферы обрабатывающих производств. Они также смогут суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности из перечней правительства при расчете необходимой доли доходов для применения льготы.
Для МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, в 2026 г. был сохранен пониженный тариф страховых взносов – 7,6%. Такая ставка применяется к части выплат, превышающей 1,5 МРОТ. Сейчас право на пониженный тариф сохраняется при выполнении ряда условий. Помимо нахождения в секторе МСП и основному ОКВЭД, относящемуся к обрабатывающему производству, необходимо подтверждать и необходимый объем дохода от такого вида деятельности.
Одновременно для ряда отраслей с 2026 г. начали действовать общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляла порядка 2,8 млн руб., в 2026 г. – почти 3 млн и рассчитывается как cумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения. Одновременно в конце прошлого года правительство утвердило перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страхвзносов. В список вошли, в частности, растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, и др. Они смогут применять пониженный тариф в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела.