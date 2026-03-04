Мэрия Москвы сообщила о хеджировани бюджетных рисков

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах назвал меры разумными. «Москва может себе позволить скорректировать бюджет спокойно – с учетом изменившихся экономических и бюджетных тенденций. На расходной стороне сокращения происходят в меньшем объеме, чем в других регионах, где с середины прошлого года наблюдается существенное сокращение расходов и существенный дефицит бюджета», – пояснил он.