Мэрия Москвы сообщила о хеджировани бюджетных рисков

Мэрия Москвы сообщила о хеджировани бюджетных рисковЭксперт назвал коррекцию расходов города разумной
Власти Москвы решили оптимизировать бюджет на фоне замедления роста доходов. За два месяца они выросли на 2% при плановых 6,5%, сообщил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.
Как сообщил мэр столицы, до 1 июня штат госслужащих столицы и работников подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции, сократят на 15%. При этом сотрудники социальных учреждений под сокращение не попадут.
Кроме того, расходы на инвестпрограмму будут оптимизированы на 10%. В частности, перенесут на более поздние сроки или отменят отдельные проекты благоустройства и культурно-массовые мероприятия. Реновация и строительство метро, подчеркнул Собянин, будут идти по графику.
«Реализация принятых решений позволит оптимизировать расходы бюджета Москвы и гарантировать в полном объеме выполнение социальных обязательств перед горожанами», – подчеркнул Собянин.
Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах назвал меры разумными. «Москва может себе позволить скорректировать бюджет спокойно – с учетом изменившихся экономических и бюджетных тенденций. На расходной стороне сокращения происходят в меньшем объеме, чем в других регионах, где с середины прошлого года наблюдается существенное сокращение расходов и существенный дефицит бюджета», – пояснил он.
Бюджет Москвы на 2026 г. предусматривает доходы в 5,9 трлн руб. Расходы предполагались в размере 6,4 трлн руб. Половина трат заложена на социальные программы: здравоохранение, образование, поддержку семей с детьми и помощь участникам СВО. Социальные расходы города по плану должны вырасти на 15%.
Дефицит бюджета города, по плану, должен сократиться с 447 млрд руб. в 2026 г. до 194,5 млрд руб. в 2028 г.