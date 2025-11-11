Собянин подписал закон о бюджете Москвы на период с 2026 по 2028 год

Из закона следует, что общий объем доходов бюджета Москвы в 2026 г. составит 5,9 трлн руб., в 2027 г. – 6,4 трлн руб., а в 2028 г. – 6,9 трлн руб. Общий объем расходов в 2026 г. составит 6,4 трлн руб., в 2027 г. – 6,7 трлн руб., в 2028 г. – 7,1 трлн руб.