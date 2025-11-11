Собянин подписал закон о бюджете Москвы на период с 2026 по 2028 год
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете российской столицы на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Это следует из соответствующего документа.
Из закона следует, что общий объем доходов бюджета Москвы в 2026 г. составит 5,9 трлн руб., в 2027 г. – 6,4 трлн руб., а в 2028 г. – 6,9 трлн руб. Общий объем расходов в 2026 г. составит 6,4 трлн руб., в 2027 г. – 6,7 трлн руб., в 2028 г. – 7,1 трлн руб.
В то же время дефицит бюджета Москвы в 2026 г. составит 447 млрд руб., в 2027 г. – 372 млрд руб., а в 2028 г. – 194,5 млрд руб.
Из документа следует, что половина бюджетных расходов будет выделена на социальные программы. Среди них здравоохранение, образование, культура, спорт и др. Город также продолжит оказывать поддержку участникам спецоперации и их семьям, пенсионерам, а также семьям с детьми.
В бюджете предусмотрены средства для увеличения заработных плат работников бюджетной сферы и реализации проектов по созданию новых производств. В целом, расходы на социальные нужды увеличатся на 15%.
1 ноября депутаты Мосгордумы приняли бюджет Москвы на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Собянин внес соответствующий проект в середине октября.
Как отмечали в мэрии, основными задачами бюджетной политики станут обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация масштабных планов по развитию городской инфраструктуры.