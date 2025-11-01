Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года
Депутаты Мосгордумы приняли бюджет Москвы на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Об этом сообщил «Интерфакс». Проект в середине октября внес мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году составят 5,93 трлн руб., расходы – 6,38 трлн руб., дефицит – 447,6 млрд руб. В 2027 г. доходы бюджета столицы запланированы на уровне 6,36 трлн руб., расходы – 6,74 трлн руб., дефицит – 372,5 млрд руб. В 2028 г. доходы бюджета Москвы, согласно документу, составят 6,86 трлн руб., расходы – 7,06 трлн руб., дефицит – 194,4 млрд руб.
Как отмечали в мэрии, основными задачами бюджетной политики станут обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация масштабных планов по развитию городской инфраструктуры.
Всего расходы на реализацию госпрограмм составят 5,75 трлн руб. На развитие транспортной системы потратят 1,29 трлн руб., на соцподдержку жителей – 810 млрд руб., образование – 814,6 млрд руб., здравоохранение – 615 млрд руб.
15 октября столичные власти одобрили прогноз социально-экономического развития города на три года. Согласно ему, годовой рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы будет находиться в диапазоне 2-3%. Основным драйвером остается инвестиционная активность.
Как указывал в комментарии «Ведомостям» главный экономист «Эксперт РА» и доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Антон Табах, даже при охлаждении экономики на фоне высоких ставок и «мускулистого» федерального бюджета Москва будет развиваться быстрее, чем страна в целом: 2-3% против 1%.