Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года

Как указывал в комментарии «Ведомостям» главный экономист «Эксперт РА» и доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Антон Табах, даже при охлаждении экономики на фоне высоких ставок и «мускулистого» федерального бюджета Москва будет развиваться быстрее, чем страна в целом: 2-3% против 1%.