Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Депутаты предложат правительству создать Госфонд будущих поколений

Он может дополнительно финансировать маткапитал за счет игорного бизнеса, акцизов на алкоголь и табак
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты и общественники могут порекомендовать правительству создать Государственный фонд будущих поколений для дополнительного финансирования материнского капитала. Он будет наполняться за счет части доходов от повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия, игорного бизнеса.

Пункт вошел в проект рекомендаций к парламентским слушаниям о реализации госполитики в отношении многодетных семей (есть у «Ведомостей»). Слушания пройдут в Госдуме 23 марта, следует из плана мероприятий. Документ составлен комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также комиссией Общественной палаты (ОП) по демографии. Члены комитета и комиссии представили рекомендации на заседании в нижней палате 18 марта. Источники, близкие к ОП, подтвердили, что такие предложения были направлены в профильный комитет Госдумы.

Депутаты могут предложить правительству использовать маткапитал для образования матери, лечения детей, страдающих орфанными заболеваниями, стоматологического, ортодонтического лечения детей, оплаты найма жилья. Парламентарии также внесли в проект рекомендацию об увеличении маткапитала после рождения второго ребенка и о прогрессивном росте его размера с рождением каждого последующего.

В качестве альтернативы депутаты могут предложить правительству рассмотреть «многодетный семейный капитал» при рождении или усыновлении третьего и следующих детей.

Около 3,2 трлн руб.

составят поступления в бюджет от акцизов на табачную продукцию, реализуемую в РФ, за 2026–2028 гг. Поступления от акцизов на алкоголь с объемной долей этилового спирта выше 9%, кроме производимого из подакцизного винограда, ожидаются в размере 190,9 млрд руб. за этот период, говорится в пояснительной записке к федеральному бюджету

Его хотят дополнительно использовать на приобретение семейного автомобиля, отдых, индивидуальное предпринимательство и личное подсобное хозяйство в рамках социального контракта. 

Проект рекомендаций готовится заранее, но итоговый текст может корректироваться в ходе дискуссии, пояснил юрист Олег Захаров. Нормативное значение будет иметь только публично утвержденный по итогам слушаний документ, отметил он. 

Андрей Гордеев / Ведомости

Предложения можно разделить на две категории, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева. Первая – предложения, близкие к уже реализуемым. Это, например, лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, за счет дополнительных отчислений от повышенной ставки НДФЛ, говорит эксперт (по такому принципу наполняется бюджет фонда «Круг добра». – «Ведомости»). Вторая – предложения, которые давно циркулируют в публичной сфере, но неоднократно отклонялись из-за сложностей правовой проработки. Это приобретение автомобиля или общие виды лечения за счет средств маткапитала, не говоря уже о семейном отдыхе, отметила Макаренцева. Введение прогрессивного размера маткапитала с рождением каждого последующего ребенка – наиболее реализуемый сценарий, но конкретные параметры пока назвать сложно, добавила она.

В условиях дефицитного бюджета предложения реализовать невозможно, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Фонд будущих поколений уже есть – это фонд национального благосостояния, который создавался для того, чтобы в том числе сглаживать последствия старения общества с помощью резервов, отмечает он. Эти резервы активно используются на покрытие дефицита федерального бюджета, пояснил эксперт. 

2,6 млрд руб.

налогов уплатили игорные зоны РФ в 2025 г., сообщается на сайте Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма

По словам Сафонова, демографическая политика должна поменять вектор: усилия правительства нужно направить на сокращение единовременных семейных расходов. В качестве предложения он озвучил последовательное сокращение расходов семьи на возможное платное образование детей. Например, при рождении одного ребенка цена на обучение могла бы быть полная, при рождении двух – вполовину меньше, а при рождении третьего обучение может быть бесплатным. Для улучшения жилищных условий семьям нужно предоставлять не маткапитал, а сертификат на приобретение жилья «в твердых метрах», т. е. в определенном их количестве, сказал Сафонов. 

«Ведомости» направили запросы в правительство, Минтруд, Социальный фонд, Минфин и Федеральную налоговую службу, чтобы узнать, известно ли им о предложениях и прорабатываются ли они уже сейчас.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте