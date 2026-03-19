Депутаты предложат правительству создать Госфонд будущих поколений

Депутаты предложат правительству создать Госфонд будущих поколенийОн может дополнительно финансировать маткапитал за счет игорного бизнеса, акцизов на алкоголь и табак
Депутаты и общественники могут порекомендовать правительству создать Государственный фонд будущих поколений для дополнительного финансирования материнского капитала. Он будет наполняться за счет части доходов от повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия, игорного бизнеса.
Пункт вошел в проект рекомендаций к парламентским слушаниям о реализации госполитики в отношении многодетных семей (есть у «Ведомостей»). Слушания пройдут в Госдуме 23 марта, следует из плана мероприятий. Документ составлен комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также комиссией Общественной палаты (ОП) по демографии. Члены комитета и комиссии представили рекомендации на заседании в нижней палате 18 марта. Источники, близкие к ОП, подтвердили, что такие предложения были направлены в профильный комитет Госдумы.
Депутаты могут предложить правительству использовать маткапитал для образования матери, лечения детей, страдающих орфанными заболеваниями, стоматологического, ортодонтического лечения детей, оплаты найма жилья. Парламентарии также внесли в проект рекомендацию об увеличении маткапитала после рождения второго ребенка и о прогрессивном росте его размера с рождением каждого последующего.
В качестве альтернативы депутаты могут предложить правительству рассмотреть «многодетный семейный капитал» при рождении или усыновлении третьего и следующих детей.
Его хотят дополнительно использовать на приобретение семейного автомобиля, отдых, индивидуальное предпринимательство и личное подсобное хозяйство в рамках социального контракта.
Проект рекомендаций готовится заранее, но итоговый текст может корректироваться в ходе дискуссии, пояснил юрист Олег Захаров. Нормативное значение будет иметь только публично утвержденный по итогам слушаний документ, отметил он.
Предложения можно разделить на две категории, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева. Первая – предложения, близкие к уже реализуемым. Это, например, лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, за счет дополнительных отчислений от повышенной ставки НДФЛ, говорит эксперт (по такому принципу наполняется бюджет фонда «Круг добра». – «Ведомости»). Вторая – предложения, которые давно циркулируют в публичной сфере, но неоднократно отклонялись из-за сложностей правовой проработки. Это приобретение автомобиля или общие виды лечения за счет средств маткапитала, не говоря уже о семейном отдыхе, отметила Макаренцева. Введение прогрессивного размера маткапитала с рождением каждого последующего ребенка – наиболее реализуемый сценарий, но конкретные параметры пока назвать сложно, добавила она.
В условиях дефицитного бюджета предложения реализовать невозможно, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Фонд будущих поколений уже есть – это фонд национального благосостояния, который создавался для того, чтобы в том числе сглаживать последствия старения общества с помощью резервов, отмечает он. Эти резервы активно используются на покрытие дефицита федерального бюджета, пояснил эксперт.
По словам Сафонова, демографическая политика должна поменять вектор: усилия правительства нужно направить на сокращение единовременных семейных расходов. В качестве предложения он озвучил последовательное сокращение расходов семьи на возможное платное образование детей. Например, при рождении одного ребенка цена на обучение могла бы быть полная, при рождении двух – вполовину меньше, а при рождении третьего обучение может быть бесплатным. Для улучшения жилищных условий семьям нужно предоставлять не маткапитал, а сертификат на приобретение жилья «в твердых метрах», т. е. в определенном их количестве, сказал Сафонов.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минтруд, Социальный фонд, Минфин и Федеральную налоговую службу, чтобы узнать, известно ли им о предложениях и прорабатываются ли они уже сейчас.