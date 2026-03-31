Траты бюджета на льготные кредиты превысили план на 1 трлн рублей

Траты бюджета на льготные кредиты превысили план на 1 трлн рублейРасходы на ЖКХ также показали рост относительно заложенных параметров на 40%
Расходы на субсидирование ставок по кредитам, компенсацию недополученных доходов при выдаче льготных кредитов и на погашение организациями полученных кредитов на 57,7% превысили план. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь – декабрь 2025 г. Они составили 2,787 трлн руб., что на 1,02 трлн руб. больше, чем заложенные в законе средства. В структуре расходов федерального бюджета доля этих трат значительно выросла – с 6,5% в 2024 г. до 8,8% в 2025 г., подчеркивает Счетная палата.
Увеличились также расходы казны на жилищно‑коммунальное хозяйство, отмечается в отчете. Объем исполненных в 2025 г. трат по этому направлению составил 2,54 трлн руб., что в 1,5 раза больше показателя за 2024 г. Вложения бюджета в ЖКХ превысили план, обозначенный в законе о бюджете, на 727 млрд руб., или 40,12%. Доля этой статьи в общей структуре расходов выросла с 5,4% до 8%.
За январь – декабрь объем положительных изменений сводной росписи, который включает увеличение бюджетных расходов и их перераспределение, составил 15,26 трлн руб., отмечается в отчете. При этом после внесения изменений в закон о бюджете, после 5 ноября, эта сумма составила 3,86 трлн руб., или 25,3% общего объема за 2025 г., обращает внимание Счетная палата. Наибольшая доля выплат из бюджета требовала использования средств резервного фонда правительства в объеме 1,01 трлн руб.
Почему выросли траты на кредиты
«Размер недополученной прибыли банком рассчитывается по формуле, в которой существенное значение имеет ключевая ставка. В течение 2025 г. размер ключевой ставки был выше прогнозных ставок, которые закладывались при прогнозировании бюджета», – заявил «Ведомостям» представитель Минфина. По вопросам финансирования сферы ЖКХ Минфин рекомендовал обратиться в Минстрой, «Ведомости» направили запрос его представителю.
Расходы на финансирование льготных кредитов оказались выше плана прежде всего потому, что бюджет на 2025 г. формировался исходя из средней ключевой ставки 15,1%, а фактически она составила около 19,2%, говорит эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев. Он поясняет, что из-за этого выросла стоимость всех программ, где государство компенсирует банкам часть процентной ставки, причем не только по новым кредитам, но и по уже выданным ранее.
Дополнительно в течение года правительству пришлось дофинансировать крупнейшие действующие программы, прежде всего ипотечные, аграрные и экспортные, поскольку первоначально заложенных ассигнований в условиях более дорогих денег оказалось недостаточно, поясняет Аблаев. Например, Минфин заложил рост бюджетных расходов на 279 млрд руб. под госпрограммы льготной, семейной и дальневосточной ипотеки в проекте поправок к федеральному бюджету на 2025 г. в мае прошлого года. Также правительство дополнительно выделяло средства на субсидии по льготным кредитам в течение года через постановления.
Доля льготной ипотеки в общих выдачах жилищных займов составила 82% в 2025 г. после 74% в предыдущем году. Это рекордный показатель за историю рынка, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин 16 октября 2025 г. Объем кредитов с господдержкой составил 3,6 трлн руб. в 2025 г., как и в 2024 г., при этом выдачи по рыночным ставкам сократились с 1,3 трлн руб. до 0,8 трлн руб., следует из данных Дом.РФ, которые приводит ЦБ. Размер возмещения банков по всем кредиторам в рамках льготных программ составил 210,87 млрд руб. с января по декабрь 2025 г., отметили в Дом.РФ.
Дополнительные вложения в субсидирование ставок могли быть связаны с завершенной программой безадресной льготной ипотеки. Бюджет может потратить до 1,2 трлн руб. на субсидии банкам по льготной ипотеке, пока займы не будут погашены гражданами. Об этом Банк России сообщал в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики до 2027 г. Выдачи по этой программе завершились 1 июля 2024 г.
Помимо ипотечных программ, из бюджета софинансируют субсидирование льготных кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Предельный ежегодный размер субсидирования вырос с 600 млн руб. до 3,5 млрд руб., сообщал Минфин 21 октября 2025 г. Займы на весь период реализации проекта предоставляет госкорпорация ВЭБ.РФ, минимальный размер кредита составляет 500 млн руб., ставка – от 5% годовых. На эти условия могут претендовать компании, которые планируют проекты с бюджетом от 1 млрд руб.
Итоговые объемы расходов на субсидирование кредитов в 2026 г. будут зависеть не только от ставки, но и от того, как именно правительство будет корректировать параметры программ, отмечает Аблаев. Минфин закладывал в бюджет ставку в диапазоне 12-13%, то есть примерно 12,5%, тогда как февральский прогноз Банка России по средней ставке на 2026 г. составляет 13,5-14,5%. Если фактическая ставка действительно будет ближе к 14-14,5%, расходы на субсидирование льготных кредитов снова окажутся выше плана, предупреждает Аблаев. Он добавляет, что масштаб отклонения будет определяться уже решениями по секвестру, изменению мер поддержки и пересмотру правил субсидирования.
Что происходит с ЖКХ
Превышение плана по тратам на ЖКХ также связано с более высокой ключевой ставкой, чем было заложено в бюджете, отмечает Аблаев. Он добавляет, что дело не только в ипотечной составляющей, так как в течение года внутри жилищно-коммунального блока шло дополнительное финансирование расселения аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, капитальных вложений и поддержки регионов по профильным программам. Аблаев связывает повышенные расходы с наложением более дорогой стоимости денег на расширение расходов по жилищному направлению.
Уже не первый год регулирование тарифов подчинено социальным целям, их рост сдерживают и через это происходит недофинансирование системы, которое пытаются компенсировать вложениями из бюджета, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Михаил Никольский. Он добавляет, что сейчас нет единого подхода к восстановлению инфраструктуры ЖКХ, вместо этого действуют разрозненные проекты с бюджетным финансированием, которые не имеют единой утвержденной цели.
В 2026 г. план по тратам на ЖКХ снова будет превышен, но в меньшей степени, чем в 2025 г., прогнозирует Аблаев. Сейчас по жилищным программам заложено порядка 2 трлн руб., и если средняя ставка окажется ближе к 14-14,5%, а не к 12,5%, то дополнительная потребность в финансировании может составить еще около 300-500 млрд руб., полагает Аблаев. По его мнению, закрывать эту нагрузку будут не только прямым дофинансированием, но и оптимизацией других расходов, потому что Минфин публично говорит о приоритизации и балансировке бюджета в более жестких условиях. Минфин в начале года уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10%, чтобы не допустить расширения дефицита бюджета, писали «Ведомости» 11 марта.