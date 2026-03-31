Траты бюджета на льготные кредиты превысили план на 1 трлн рублей

В 2026 г. план по тратам на ЖКХ снова будет превышен, но в меньшей степени, чем в 2025 г., прогнозирует Аблаев. Сейчас по жилищным программам заложено порядка 2 трлн руб., и если средняя ставка окажется ближе к 14-14,5%, а не к 12,5%, то дополнительная потребность в финансировании может составить еще около 300-500 млрд руб., полагает Аблаев. По его мнению, закрывать эту нагрузку будут не только прямым дофинансированием, но и оптимизацией других расходов, потому что Минфин публично говорит о приоритизации и балансировке бюджета в более жестких условиях. Минфин в начале года уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10%, чтобы не допустить расширения дефицита бюджета, писали «Ведомости» 11 марта.