Эксперты ЦМАКП оценили влияние перекрытия Ормузского пролива на торговлю

Эксперты ЦМАКП оценили влияние перекрытия Ормузского пролива на торговлюВозможно изменение конкурентоспособности стран-производителей
Прямой эффект перебоев с поставками на фоне острого конфликта вокруг Ирана значителен лишь по четырем из 15 крупнейших по объему глобальной торговли товарных позиций – нефти, нефтепродуктам, газу и золоту, отмечается в экспресс-оценке последствий конфликта для мировой экономики, подготовленной Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Эксперты проанализировали значимость перекрытия Ормузского пролива и ограничений авиасообщения по данным о международной торговле товарами на уровне детализации четырех знаков ТН ВЭД (товарные группы, статистика UN Comtrade).
Другие крупнейшие товарные рынки – в частности, электроника, автомобили, оборудование для связи, вычислительная техника – на первом этапе конфликта практически не будут затронуты перебоями в поставках, полагают эксперты ЦМАКПа. В то же время при затягивании конфликта они также могут пострадать из-за удорожания сырья и снижения его доступности, в том числе по мере истощения имеющихся запасов. Тем не менее даже при длительных военных действиях влияние на эти рынки будет ограниченным по масштабам в силу адаптационных процессов. Например, возможна частичная замена первичного алюминия на алюминиевый лом в качестве сырья для производства автомобилей, считают экономисты.