Верховный суд обозначил пределы использования налоговой реконструкции

Налоговая реконструкция предполагает, что расчет долга перед государством происходит так же, как если бы налогоплательщик верно исчислял свои налоги и платил их в полном объеме. Цель реконструкции в том, чтобы определить, какую сумму налогов организация должна была бы заплатить с учетом реально понесенных ею расходов. В отношении же налога на прибыль, когда фактически получить первичные документы по сделке (и применить документарный метод) нельзя из-за использования нелегальных схем, для определения базы может использоваться расчетный метод, т. е. примерный подсчет расходов исходя из, например, рыночных цен на товар или заключений оценщиков.