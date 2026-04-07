Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Минфин предложил решение проблемы переноса в цену договора новой ставки НДС

Если покупатель не имеет права на вычет, то налог будет выделен из действующей в договоре стоимости товаров, работ или услуг
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Министерство финансов разработало поправки в Налоговый кодекс (НК), которые должны частично решить проблему цены длящегося во времени контракта при появлении у продавца обязанности платить НДС. В ноябре 2025 г. Конституционный суд в постановлении № 41-П поручил разработать такие изменения и устранить пробел в законодательстве.

Минфин предлагает применять в спорных случаях расчетный метод определения НДС (когда налог выделяется из уже предусмотренной договором цены, а не начисляется сверх нее). Использоваться такой подход будет только в тех случаях, когда у продавца уже после заключения договора возникает обязанность исчислять и платить НДС, а у покупателя при этом отсутствует право на вычет и стороны не смогли урегулировать вопрос через изменения в контракте или его расторжение, следует из текста поправок (есть у «Ведомостей»). При этом счета-фактуры в таких случаях не выставляются, указано в документе.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
