Минфин предложил решение проблемы переноса в цену договора новой ставки НДС

Минфин предлагает применять в спорных случаях расчетный метод определения НДС (когда налог выделяется из уже предусмотренной договором цены, а не начисляется сверх нее). Использоваться такой подход будет только в тех случаях, когда у продавца уже после заключения договора возникает обязанность исчислять и платить НДС, а у покупателя при этом отсутствует право на вычет и стороны не смогли урегулировать вопрос через изменения в контракте или его расторжение, следует из текста поправок (есть у «Ведомостей»). При этом счета-фактуры в таких случаях не выставляются, указано в документе.