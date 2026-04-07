Минфин предложил решение проблемы переноса в цену договора новой ставки НДС

Минфин предложил решение проблемы переноса в цену договора новой ставки НДСЕсли покупатель не имеет права на вычет, то налог будет выделен из действующей в договоре стоимости товаров, работ или услуг
Министерство финансов разработало поправки в Налоговый кодекс (НК), которые должны частично решить проблему цены длящегося во времени контракта при появлении у продавца обязанности платить НДС. В ноябре 2025 г. Конституционный суд в постановлении № 41-П поручил разработать такие изменения и устранить пробел в законодательстве.
Минфин предлагает применять в спорных случаях расчетный метод определения НДС (когда налог выделяется из уже предусмотренной договором цены, а не начисляется сверх нее). Использоваться такой подход будет только в тех случаях, когда у продавца уже после заключения договора возникает обязанность исчислять и платить НДС, а у покупателя при этом отсутствует право на вычет и стороны не смогли урегулировать вопрос через изменения в контракте или его расторжение, следует из текста поправок (есть у «Ведомостей»). При этом счета-фактуры в таких случаях не выставляются, указано в документе.