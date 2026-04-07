Доходы таксистов выросли на 53% в 2025 году

Доходы таксистов выросли на 53% в 2025 годуЭта отрасль лидирует по динамике зарплат, подсчитали эксперты
Рост зарплатного фонда замедлился в 2025 г. до 16% после увеличения на 22% в 2024 г. и на 27% в 2023 г., говорится в исследовании «ФОТ на замедлении», подготовленном агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по данным Федеральной налоговой службы. По росту затрат на труд лидировали такие отрасли, как деятельность легкового такси (на 53% к 2024 г.), производство драгоценных металлов (на 39%), страхование (на 39%), аренда и лизинг легковых автомобилей (на 36%), ремонт компьютеров (на 35%).
Общий объем доходов, облагаемых НДФЛ (входят как зарплаты, так и доходы от инвестиций), достиг 74 трлн руб., подсчитали эксперты. По прогнозу Минэка, фонд оплаты труда (ФОТ) в 2025 г. должен был вырасти на 13,4% до 52,3 трлн руб., в 2026 г. он увеличится на 10,5% до 57,8 трлн руб. Средняя зарплата исходя из данных по доходам составила 91 800 руб., полагают в НКР. По данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата была выше и составила 100 360 руб. (рост на 13,5% в номинальном выражении к 2024 г. и на 4,4% в реальном – т. е. с исключением инфляции).