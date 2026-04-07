Минфин предложил лучше защитить исключительные права государства на ГИС

Минфин предложил ввести новое основание для предоставления субсидий бюджетным и автономным организациям (помимо действующего сейчас госзадания). В частности, субсидии можно будет направлять напрямую на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию госинформсистем (ГИС), следует из законопроекта (есть у «Ведомостей»). Такое право предлагается закрепить в ст. 241 Бюджетного кодекса, если учредителем организации выступает госорган или орган местного самоуправления. Документ был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к правительству.