Аналитики оценили влияние мартовской инфляции на ставку ЦБ

Рост инфляции в марте замедлился до 0,6% в месячном выражении по сравнению с 0,73% в феврале и 1,62% в январе, следует из данных Росстата. В годовом выражении инфляция составила 5,86%, что несколько ниже, чем в феврале (5,91%). С начала года цены выросли на 2,97%. Показатели сопоставимы с итогами аналогичных периодов прошлого года. С поправкой на сезонность темпы роста инфляции замедлились до 0,52% месяц к месяцу после 0,55% в феврале, уточняет Минэкономразвития.