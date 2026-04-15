Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Эксперты предложили варианты модернизации бюджетного правила

ЦМАКП предлагает создать независимый бюджетный совет для большей предсказуемости бюджетно-налоговой политики
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Евгений Мездриков
Ведомости
Ведомости

Применение бюджетного правила необходимо в России – без него уровень госдолга вышел бы за безопасный уровень, которым считают 20% от ВВП. В то же время механизм требует корректировки, а также контроля со стороны независимого института, которым мог бы стать бюджетный совет при парламенте. К такому выводу пришел эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев в обзоре «Бюджетное правило в отечественной системе государственных финансов. Необходимый механизм или пройденный этап?». Он исследует значение бюджетного правила в условиях жестких ограничений бюджета – сжатия доходной базы, необходимости повышенных расходов на социальные и оборонные направления, высокой стоимости заимствований.

Международный опыт и отечественная практика показывают, что бюджетному правилу нужно повышение гибкости и обеспечение его соблюдения, заявляет автор исследования. Среди возможных реформ Аблаев предлагает законодательно закрепить соблюдение структурного баланса бюджета (нулевой дефицит без учета расходов на обслуживание госдолга). Сейчас Минфин обозначает планы по структурному дефициту в программном документе – основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на трехлетку. Осенью 2025 г. планировалось, что баланс будет соблюден в 2026 г., при этом дефицит казны за три месяца уже превышает план на год. Также Аблаев выступает за выведение бюджетных инвестиций за рамки количественных ограничений расходов и закрепление положения о предельном уровне госдолга в Бюджетном кодексе.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её