Эксперты предложили варианты модернизации бюджетного правила

Международный опыт и отечественная практика показывают, что бюджетному правилу нужно повышение гибкости и обеспечение его соблюдения, заявляет автор исследования. Среди возможных реформ Аблаев предлагает законодательно закрепить соблюдение структурного баланса бюджета (нулевой дефицит без учета расходов на обслуживание госдолга). Сейчас Минфин обозначает планы по структурному дефициту в программном документе – основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на трехлетку. Осенью 2025 г. планировалось, что баланс будет соблюден в 2026 г., при этом дефицит казны за три месяца уже превышает план на год. Также Аблаев выступает за выведение бюджетных инвестиций за рамки количественных ограничений расходов и закрепление положения о предельном уровне госдолга в Бюджетном кодексе.