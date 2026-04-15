Эксперты предложили варианты модернизации бюджетного правила

Эксперты предложили варианты модернизации бюджетного правилаЦМАКП предлагает создать независимый бюджетный совет для большей предсказуемости бюджетно-налоговой политики
Применение бюджетного правила необходимо в России – без него уровень госдолга вышел бы за безопасный уровень, которым считают 20% от ВВП. В то же время механизм требует корректировки, а также контроля со стороны независимого института, которым мог бы стать бюджетный совет при парламенте. К такому выводу пришел эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев в обзоре «Бюджетное правило в отечественной системе государственных финансов. Необходимый механизм или пройденный этап?». Он исследует значение бюджетного правила в условиях жестких ограничений бюджета – сжатия доходной базы, необходимости повышенных расходов на социальные и оборонные направления, высокой стоимости заимствований.
Международный опыт и отечественная практика показывают, что бюджетному правилу нужно повышение гибкости и обеспечение его соблюдения, заявляет автор исследования. Среди возможных реформ Аблаев предлагает законодательно закрепить соблюдение структурного баланса бюджета (нулевой дефицит без учета расходов на обслуживание госдолга). Сейчас Минфин обозначает планы по структурному дефициту в программном документе – основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на трехлетку. Осенью 2025 г. планировалось, что баланс будет соблюден в 2026 г., при этом дефицит казны за три месяца уже превышает план на год. Также Аблаев выступает за выведение бюджетных инвестиций за рамки количественных ограничений расходов и закрепление положения о предельном уровне госдолга в Бюджетном кодексе.