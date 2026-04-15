Китай ищет дополнительный газ в Туркмении

Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода, по которому в КНР сможет поступать еще 50 млрд куб. м газа ежегодно транзитом через Монголию, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» заключили в сентябре 2025 г., во время визита президента России Владимира Путина в КНР. Тогда же компании подписали «коммерческие договоренности» об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб. м.