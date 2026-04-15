Китай ищет дополнительный газ в Туркмении

Китай ищет дополнительный газ в ТуркменииЭто вряд ли помешает проекту газопровода из России «Сила Сибири – 2»
Недостаток энергоресурсов у КНР и других стран, который усугубился на фоне кризиса на Ближнем Востоке, может восполнить Россия, сказал 15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава МИДа добавил, что проект строительства газопровода из России в Китай «Сила Сибири – 2» ранее «долго обсуждался» сторонами и он учитывает уже существующие энергетические маршруты в регионе, а также «гармонично сочетается» с китайской инициативой «Пояс и путь».
Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода, по которому в КНР сможет поступать еще 50 млрд куб. м газа ежегодно транзитом через Монголию, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» заключили в сентябре 2025 г., во время визита президента России Владимира Путина в КНР. Тогда же компании подписали «коммерческие договоренности» об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб. м.