Поступления в бюджет от выездных налоговых проверок выросли на 24% в 2025 году

Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) об итогах работы за прошлый год, с которыми ознакомились «Ведомости». Больше половины поступлений от контрольной работы обеспечили аналитические мероприятия – 310 млрд руб., или +21% к результату прошлого года (258 млрд руб.). Результаты выездных налоговых проверок (ВНП) при этом показали лучшую динамику относительно других видов контроля, принеся в бюджет почти на четверть больше средств (186 млрд руб.). Для сравнения: годом ранее этот показатель вырос на 6% (до 150 млрд руб.). Количественно этот вид проверок в прошлом году незначительно вырос.