Аналитики «Сбериндекса» зафиксировали смещение спроса в пользу маркетплейсов

В потреблении россиян фиксируется тенденция перераспределения спроса в пользу онлайн-магазинов. Доля покупок на маркетплейсах в общей структуре расходов россиян выросла в I квартале на 4,5 процентного пункта (п. п.) в годовом выражении и составила 19,5%. Темпы роста ускоряются по сравнению с предыдущими периодами: за январь – март 2025 г. он составил 2,4 п. п. К таким выводам пришли аналитики «Сбериндекса» в исследовании «Хлеба или зрелищ. Потребление россиян на фоне повышения базовой ставки НДС», подготовленного в преддверии ПМЭФа по просьбе «Ведомостей». Доля трат на маркетплейсах в расходах мужчин в I квартале выросла сильнее – на 5,2 п. п. по сравнению с 4 п. п. у женщин. В то же время в денежном выражении мужчины тратили на платформах почти в 2 раза меньше, чем женщины, указывают аналитики, не приводя абсолютных значений.