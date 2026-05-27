Зачем нужна реформа института уполномоченного по защите прав предпринимателей

Зачем нужна реформа института уполномоченного по защите прав предпринимателейЗаконопроект могут рассмотреть уже в июне
Аппарат бизнес-омбудсмена реформируют – он будет существовать в качестве автономной некоммерческой организации (АНО), в которой учредителями будут выступать государство и ведущие деловые объединения. С таким предложением согласился президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. На пост уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте назначат самого Шохина с сохранением действующей должности.
Реформирование института необходимо, так как вакансия уполномоченного существует уже достаточно давно (с 2022 г.) – после ухода предыдущего бизнес-омбудсмена Бориса Титова на другую работу (сейчас занимает должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. – «Ведомости»), отметил в ходе встречи с президентом Шохин. Идея передачи функции уполномоченного «с чисто государственного уровня на уровень общественно-государственного института» принадлежит президенту, она обсуждалась на закрытой встрече с членами РСПП в конце марта, напомнил он.
Проект поправок в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей уже готов, осталось только его внести в Госдуму, сообщил в разговоре с «Ведомостями» Шохин. Глава РСПП подчеркнул, что это может быть сделано в ближайшие дни. Шохин надеется, что все процедуры, в том числе подписание закона президентом, пройдут до конца июня.
Новый механизм
Уполномоченный при президенте должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет АНО. Такой АНО может стать платформа по обращениям предпринимателей («Забизнес.РФ»), которая занимается вопросами избыточного силового давления, пояснил «Ведомостям» Шохин. Платформа существует с 2019 г. и создана по прямому поручению президента.
Глава РСПП планирует структурировать АНО таким образом, чтобы она соответствовала требованиям такого негосударственного аппарата уполномоченного и была механизмом взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов. При этом Шохин предлагает исключить полномочие по приостановке на полгода решений муниципальных органов власти.
Работа нового аппарата будет решать «задачи из набора классического омбудсмена, коим был Борис Юрьевич Титов, и из набора платформы по работе с обращениями предпринимателей», сказал Шохин. «Мы будем объединять обязанности этих двух структур. И хотелось бы, чтобы эффективность взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов и иных структур, в частности правительственных, Минэкономразвития, в рамках этой конструкции была выстроена наилучшим образом», – подчеркнул Шохин.
Финансирование будет осуществляться не через Общественную палату, как это было ранее, а напрямую через управление делами президента. Это необходимо для того, чтобы «зафиксировать участие государства через учредительство и через соответствующую субсидию», пояснил Шохин. Средства нужны на опытных юристов и специалистов GR, которые могут эффективно взаимодействовать с органами власти, включая Генеральную прокуратуру и силовые структуры.
Что думает бизнес
Тема нового бизнес-омбудсмена обсуждалась активно уже как минимум год, говорит один из собеседников, близких к администрации президента. По его словам, этот пост предлагали нескольким людям, в том числе и чиновникам, однако все они отказывались. «Должность весьма неблагодарная», – объясняет он. По словам другого собеседника, знакомого с обсуждением, на должность уполномоченного рассматривались в том числе глава «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева и бывший заместитель руководителя президента Дмитрий Козак.
Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов поприветствовал кандидатуру Шохина. «Свято место пусто не бывает. Рад, что новым бизнес-омбудсменом стала личность достойного калибра», – заявил он в комментарии СМИ. Титов отметил, что глава РСПП выстраивал структуру, ориентированную на защиту бизнеса, поэтому назначение выглядит вполне логичным. По его словам, сейчас период, когда бизнес действительно нуждается в защите – «и не только малый и средний, но и вполне крупный». «Надеюсь, что деятельность нового омбудсмена начнется не с чистого листа, а впитает в себя все многолетние наработки предшественников, в том числе в регионах», – подчеркнул Титов.
«Платформа» омбудсмена
Глава «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) Александр Калинин также считает назначение Шохина заслуженным. «Александр Николаевич пользуется авторитетом и у бизнес-сообщества, и у силовых структур, и у профессионального юридического сообщества», – подчеркнул он. У уполномоченного достаточно большой функционал, поэтому эта должность прибавит работы президенту РСПП, считает Калинин.
По его словам, необходимость изменения закона об уполномоченном назрела давно. Глава «Опоры России» считает, что такой долгий поиск претендента на эту должность связан с тем, что по закону уполномоченный при президенте – это государственный чиновник 1-го класса со всеми вытекающими ограничениями. Изменения поменяют юридический статус уполномоченного, сделав его общественником от бизнеса, подчеркнул Калинин.
Риски реформы
По действующему закону омбудсмен наделен весьма серьезными полномочиями, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Например, он вправе обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными решений госорганов и муниципалитетов, подавать иски о защите прав предпринимателей, обжаловать вступившие в силу судебные акты арбитражных судов, беспрепятственно посещать органы власти, без специального разрешения посещать обвиняемых по «предпринимательским статьям» в местах содержания под стражей, а также участвовать в выездных проверках государственными органами предприятий. Эти полномочия основаны на публично-правовом статусе должностного лица, назначаемого президентом. «Именно эта «вертикаль» позволяла тому же Борису Титову реально противостоять давлению силовых структур и добиваться освобождения предпринимателей», – говорит Владимирова. Теперь же предлагается перевести институт в формат АНО и с юридической точки зрения здесь возникает принципиальная проблема, так как АНО не является органом госвласти, не входит в систему госуправления и не обладает властными полномочиями, добавляет юрист. АНО не может потребовать от следователя предоставить материалы дела или самостоятельно приостановить действия, подчеркивает эксперт.
Чтобы сохранить прежние полномочия, законодателю придется наделить руководителя АНО специальным публично-правовым статусом (например, через поправки в закон об уполномоченных и отдельный президентский указ о возложении госфункций на эту организацию), отмечает Владимирова.
Идея реформировать правовой институт, который был создан совсем в иную историческую эпоху и при других экономических реалиях, не жизнеспособна, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. По его словам, при новой конструкции реальных правовых полномочий для защиты прав предпринимателей может не остаться. «Я плохо представляю, как вообще может выглядеть не декларативный механизм защиты прав в рамках института бизнес-омбудсмена. Поэтому останется харизма Шохина и его авторитет, вопрос лишь в том, что сейчас этого, увы, не достаточно. Но пожелать удачи ему при этом стоит», – резюмировал юрист.