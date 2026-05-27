Зачем нужна реформа института уполномоченного по защите прав предпринимателей

По действующему закону омбудсмен наделен весьма серьезными полномочиями, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Например, он вправе обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными решений госорганов и муниципалитетов, подавать иски о защите прав предпринимателей, обжаловать вступившие в силу судебные акты арбитражных судов, беспрепятственно посещать органы власти, без специального разрешения посещать обвиняемых по «предпринимательским статьям» в местах содержания под стражей, а также участвовать в выездных проверках государственными органами предприятий. Эти полномочия основаны на публично-правовом статусе должностного лица, назначаемого президентом. «Именно эта «вертикаль» позволяла тому же Борису Титову реально противостоять давлению силовых структур и добиваться освобождения предпринимателей», – говорит Владимирова. Теперь же предлагается перевести институт в формат АНО и с юридической точки зрения здесь возникает принципиальная проблема, так как АНО не является органом госвласти, не входит в систему госуправления и не обладает властными полномочиями, добавляет юрист. АНО не может потребовать от следователя предоставить материалы дела или самостоятельно приостановить действия, подчеркивает эксперт.