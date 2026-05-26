Шохин рассказал о приоритетах работы после избрания на пост бизнес-омбудсмена

Шохин рассказал о приоритетах работы после избрания на пост бизнес-омбудсменаАппарат уполномоченного будет работать на базе АНО «Платформа по обращениям предпринимателей»
Назначение на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей отсрочено и возможно только после изменения профильного закона, отметил в разговоре с «Ведомостями» глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Ранее, 26 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП – основной претендент на эту должность. «В первую очередь нужно менять законодательство, потому что без него приступить к должности невозможно. И здесь предстоит поработать уже с мандатом», – указал Шохин.
По словам главы РСПП, проект поправок в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей уже готов, осталось только его внести в Госдуму. «Нам хотелось бы и мы понимаем, что идеальным вариантом было бы, если бы президент [России Владимир Путин] внес этот законопроект, поскольку структура все-таки при президенте. Было бы неправильно переадресовывать соответствующее поручение правительству или депутатам», – указал Шохин, добавив, что и депутаты имеют право проявить инициативу.
Глава РСПП подчеркнул, что это может быть сделано в ближайшие дни. Шохин рассчитывает, что все процедуры, в том числе подписание закона президентом, может быть решен уже в июне. Вопрос однозначно должен быть решен в весеннюю сессию Госдумы, которая завершает свою работу 26 июля. Помимо этого требуется подписание указа президента о назначении кадров и возложении на некоммерческую организацию (НКО) функции аппарата уполномоченного, добавил Шохин.
Еще одним направлением работы станет структурирование деятельности аппарата уполномоченного на базе автономной некоммерческой организации (АНО). Планируется, что такой НКО станет АНО «Платформа по обращениям предпринимателей», которая занимается вопросами избыточного силового давления. Платформа существует с 2019 г. и создана по прямому поручению президента, поэтому она изначально в орбите интересов президента и администрации президента, полагает Шохин. В наблюдательный совет организации входят представители силовых структур, в частности, Генпрокуратура, руководители всех бизнес-объединений, добавил он.
Глава РСПП рассказал, что планирует структурировать АНО таким образом, чтобы она соответствовала требованиям такого негосударственного аппарата уполномоченного и была бы механизмом взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов.
По словам Шохина, сегодня в рамках встречи с президентом довольно подробно обсуждалось видение процесса переформатирования деятельности АНО. «Видимо, оно показалось президенту убедительным. Иначе не последовало бы такого предложения – возглавить эту структуру, став уполномоченным на началах, не связанных с госслужбой», – подчеркнул Шохин.
По его словам, это первые задачи, после которых можно будет уже решать конкретные вопросы по защите прав предпринимателей. «Это будут задачи из набора классического омбудсмена, коим был Борис Юрьевич Титов (сейчас занимает должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями – “Ведомости”), и из набора платформы по работе с обращениями предпринимателей. Мы будем объединять обязанности этих двух структур. И хотелось бы, чтобы эффективность взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов, и иных структур, в частности правительственных, Минэкономразвития, в рамках этой конструкции были выстроены наилучшим образом», – подчеркнул Шохин.
Еще один вопрос, который следует решить, касается финансирования, отметил Шохин. По его словам, аппарат уполномоченного получал финансированием от государства и «не хотелось бы его терять». Средства нужны на опытных юристов и специалистов GR, которые могут эффективно взаимодействовать с органами власти, включая Генеральную прокуратуру и силовые структуры. «Поэтому от денег мы не отказываемся. Это уходит на институт государственно-частного партнерства, поэтому неправильно было бы, если бы бизнес сам финансировал его. Это важно – зафиксировать участие государства через учредительство и через соответствующую субсидию», – подчеркнул Шохин.
26 мая в ходе встречи с президентом глава РСПП напомнил, что после ухода Титова на другую работу вакансия уполномоченного существует уже достаточно давно (с 2022 г. – «Ведомости»). В связи с этим РСПП вместе с администрацией президента и деловым сообществом работает над модернизацией института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Предлагается вместо аппарата уполномоченного создать автономную некоммерческую организацию, где государство будет выступать учредителем, пояснил Шохин. Также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения: РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». Передача функции уполномоченного «с чисто государственного уровня на уровень общественно-государственного института», принадлежит президенту, который озвучил ее на закрытой встрече с членами РСПП в конце марта, напомни Шохин.