Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 140,65-0,29%RGBI118,89-0,18%CNY Бирж.10,529-0,74%IMOEX2 590,58-0,29%RGBITR781,66-0,15%
Главная / Политика /

Глава РСПП предложил Путину заменить институт бизнес-омбудсмена на АНО

Ведомости

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле предложил учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) вместо института уполномоченного по правам предпринимателей.

«Институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя», – пояснил Шохин.

По его словам, консультации по этому вопросу прошли с администрацией президента и деловым сообществом. Создание АНО потребует изменений в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Учредителями новой структуры также будут ведущие бизнес-объединения России, в том числе сам РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».

Путин в ходе встречи согласился с предложением Шохина. «Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это», – заявил президент.

Идея реформировать институт бизнес-омбудсмена обсуждается не впервые. Еще в 2023 г. РСПП предложил создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Он должен был объединить действующего уполномоченного по защите прав бизнеса с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её