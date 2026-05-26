Глава РСПП предложил Путину заменить институт бизнес-омбудсмена на АНО
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле предложил учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) вместо института уполномоченного по правам предпринимателей.
«Институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя», – пояснил Шохин.
По его словам, консультации по этому вопросу прошли с администрацией президента и деловым сообществом. Создание АНО потребует изменений в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Учредителями новой структуры также будут ведущие бизнес-объединения России, в том числе сам РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».
Путин в ходе встречи согласился с предложением Шохина. «Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это», – заявил президент.
Идея реформировать институт бизнес-омбудсмена обсуждается не впервые. Еще в 2023 г. РСПП предложил создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Он должен был объединить действующего уполномоченного по защите прав бизнеса с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей.