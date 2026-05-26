Кремль назвал имя нового уполномоченного по правам предпринимателей

Кремль назвал имя нового уполномоченного по правам предпринимателейИм станет президент РСПП Александр Шохин
Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей станет глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом журналистам 26 мая рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну и уже по результатам этой беседы [Александра Шохина и Владимира Путина] можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП», – отметил он.
Шохину 74 года. Он закончил МГУ по специальности политэкономия, имеет степень доктора экономических наук. Работал в правительстве в 90-е на должностях министра труда, министра экономики и вице-премьера. С 2005 г. президент РСПП.
Поправки в закон об уполномоченном
Параллельно РСПП совместно с администрацией президента работает над модернизацией института уполномоченного по правам предпринимателей, сообщил Шохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 мая.
Шохин напомнил, что идея внести изменения в работу института, в частности передача функции уполномоченного «с чисто государственного уровня на уровень общественно-государственного института», принадлежит президенту, который озвучил ее на закрытой встрече с членами РСПП в конце марта. Союз вместе с администрацией президента, а также деловым сообществом подготовил изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Предлагается вместо аппарата уполномоченного создать автономную некоммерческую организацию, где государство будет выступать учредителем, пояснил Шохин. Также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения: РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».
«Сейчас у нас эта автономная некоммерческая организация функционирует в качестве структуры, которая во многом обеспечивает работу с обращениями предпринимателей. Более того, у нас во всех правоохранительных органах, в Генпрокуратуре приняты регламенты работы с этими обращениями, так что жалобы на чрезмерное силовое давление рассматриваются в центральном аппарате, а не спускаются туда, на кого, собственно, и жалуются», – рассказал Шохин.
По его мнению, можно рассмотреть вопрос о передаче функций аппарата в структуры, обслуживающие уполномоченного, при этом сам уполномоченный должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет этой некоммерческой организации.
Кроме того, поправки предполагают, что финансирование будет осуществляться не через Общественную палату, как это было ранее, а напрямую через управление делами президента. Шохин также предложил «заморозить» право уполномоченного на приостановку и последующую отмену через суд решений муниципальных органов власти. «Если это не государственный орган, то не должно быть этого», – пояснил он. Шохин призвал принять эти поправки в ближайшее время.