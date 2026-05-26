Путин предложил Шохину стать бизнес-омбудсменом

Должность была вакантна с 2022 года
Президент Владимир Путин провел встречу с главой РСПП Александром Шохиным. Глава государства предложил ему занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в России, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП. Вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день», – сказал Песков.

Он уточнил, что институт уполномоченного останется. «Единственное, что у него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт, институт госслужбы, это не будет государственная должности, а это будет такая, скорее, общественная должность», – пояснил представитель Кремля.

Во время встречи Шохин предложил президенту создать автономную некоммерческую организацию вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей.

«Институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя», – сказал глава РСПП. По его замыслу, учредителями НКО должны быть ведущие бизнес-объединения: РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Опора России».

Должность бизнес-омбудсмена была вакантна с 22 июня 2012 г. До этого ее два срока подряд занимал Борис Титов. В 2022 г., писали СМИ, бизнес-объединения предлагали на эту должность Элину Сидоренко – гендиректора платформы «ЗаБизнес.РФ».

Шохин родился 25 декабря 1951 г. в селе Савинское Архангельской области, в 1974 г. окончил экономический факультет МГУ, имеет степени доктора экономических наук и профессора. В 1990‑е гг. он занимал посты министра труда, вице‑премьера и министра экономики РФ, а затем был депутатом и первым заместителем председателя Государственной думы. РСПП Шохин возглавил в 2005 г. и руководит им до сих пор.

